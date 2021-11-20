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撞車了，我該打電話給誰的保險？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

發生車禍時，可能會讓人不知所措。如果有人撞了您的車，您可能想知道是否應該立即聯繫您的保險公司，通知他們車禍的情況？

1)首先要確定沒有人受傷，然後撥打 911 獲取警方報告。接著您應該做的一件事，是致電您的汽車保險公司。除非警察已經確定不是您的錯。通常如果有人撞您的車後面，那准保是另一方的錯。

2)發生事故後我應該與另一方保險公司打電話嗎？

一般來說，與其他駕駛人的汽車保險公司交談是不可取的。對方的保險公司可能會試圖找出根據您所說的任何內容對您不利，以便對是誰造成事故產生合理懷疑。除非您肯定是另一方的錯。

3)如果有人撞了我的車，我的保險會賠付嗎？

取決於您的汽車保險單。如果您有全面保險(comprehensive & collision)，無論您是否有過錯，您都應該得到承保。沒有保險和保險不足(UM)保險也很重要：這些保險可以幫助支付因沒有保險或沒有足夠保險支付費用的駕駛人造成的損失。如果您想確保在意外發生時得到充分保護，請考慮將這些保險添加到您的保單中。

4)如何索賠？

美國家庭保險理賠部24小時開放，可以提供中文翻譯，請電800-692-6326或者考慮通過網絡：www.amfam.com上「我的帳戶」，提交您的索賠訊息。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。需要進一步的信息和諮詢，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

保險 汽車 車禍

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