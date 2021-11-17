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南北卡華人工商總會歡慶10周年 嘉賓雲集

記者王明心／北卡羅來納州報導
約160名貴賓和會員共慶南北卡華人工商總會成立10周年。(記者王明心／攝影)
約160名貴賓和會員共慶南北卡華人工商總會成立10周年。(記者王明心／攝影)

北卡華人工商總會(CCCC)日前在夏樂Ballantyne鄉村俱樂部舉行十周年慶祝大會，百餘賓客共聚交流，慶賀致喜。

新任副會長邵雯(左)和陳海娜。(記者王明心／攝影)
新任副會長邵雯(左)和陳海娜。(記者王明心／攝影)

創會會長楊華東回想十年前與六位創始會員和眾多朋友齊聚杜克酒店成立該會，矢志要促進南北卡眾亞裔協會之間的合作、傾注對居住地的熱情和關懷、貢獻才能，並成為南北卡和中國間的經濟、貿易、教育、文化和人民的橋梁。

創會會長楊華東(左)和現任會長王晴都希望大家團結努力，使所在地變得更好。(記者王...
創會會長楊華東(左)和現任會長王晴都希望大家團結努力，使所在地變得更好。(記者王明心／攝影)

過去十年中，他們大幅擴展社交網絡、展現社會責任，成員也創造大量就業機會，推動當地經濟發展，並回饋社區，成為南北卡最具影響力的亞裔非營利組織之一。他笑著說，該會將美國兩黨成員團結一處，和平共存，應被授予2022年諾貝爾獎。他呼籲兩黨停止互相指責，共同努力重建令人驕傲的國家。

主持年會的現任會長王晴以身為會長感到自豪。他說，多年來會員人數顯著增長，許多努力工作、才華洋溢的企業家和專業人士在此互相學習、激勵、合作，共同獲得成功。這群商業領袖不只發展事業，也積極回饋社區、熱心助人。他感謝大家的努力貢獻，讓所在地變得更好。

當天包括國會參眾議員、南北卡政府官員、學術界領袖、主流金融和企業高管、南北卡主要華人社團會長還有華人商業菁英等，都出席了慶祝活動。

特地從佛州飛來的富國銀行(Wells Fargo)首席經濟學家John Silvia擔任大會專題講員，對經濟恢復策略和中國管理經濟環境等課題做了深入分析。

北卡財務部長Dale R. Folwell表示，他所管理的錢來自全體北卡州民，不分黑白、紅藍，只求不負民眾託付。身為中國女婿的州議員David Willis祝福中美友誼；夏樂前市長、市議員等也上台道賀和勉勵。

Marvin Ridge 高中合唱團團員演唱，並帶領大家唱美國國歌。(記者王明心...
Marvin Ridge 高中合唱團團員演唱，並帶領大家唱美國國歌。(記者王明心／攝影)

金地格林酒店和新亞洲超市獲得年度最佳企業獎，八位會員獲得社區服務獎。該會祕書長謝思衛(Louis Ta)律師介紹新成立的獎學金基金，首屆得主楊賢彬(Alvin Yang)表示，將用這份獎金和北卡州獎學金來支付他的大學學費。

年會接著進入熱鬧的競價拍賣，有人善心捐出度假地使用權，立刻獲熱心人士購入，拍賣收入成為獎學金基金的一部分。王晴說，如果沒有服務團隊和領導人的貢獻，該會無法有今天的成就，新團隊將秉持熱忱服務的精神，盡心竭力幫助大家在南北卡立足成長，創造燦爛前景。

北卡 中國 華人

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