感恩節旅行增 AAA估亞城公路24日下午1點半到3點半最塞

今年感恩節預計將有超過5340萬的美國人旅行，較去年增加13%。(美聯社)

隨著越來越多人接種了COVID疫苗，且美國邊境向完全接種的國際旅客重新開放，AAA本周預估今年感恩節將有超過5340萬美國人旅行，較去年增加13%。這將是自2005年以來感恩節旅行的最高單年增幅，並將接近2019年疫情前的水平。亞特蘭大的道路及機場 也將因此繁忙擁擠，AAA建議旅客應及早做好出行準備。

感恩節期間，預計全美汽車旅行將較去年增加8%，航空旅行增加近80%，乘坐公車或火車出行人數也將增加262%。

儘管今年每加侖汽油比去年同期高出1元，但90%的人仍計畫開車出遊。

根據交通分析公司INRIX與AAA合作的預測顯示，由於通勤者提前下班並與假期旅行者混在一起，最嚴重的交通壅塞將發生在假期周末前。全美主要都會區的延誤時間可能會增加一倍以上，亞特蘭大、芝加哥、休士頓、洛杉磯和紐約市則可能延遲三倍以上。

AAA建議民眾，若計畫從亞城都會區出發旅遊，最好避開24日(周三)下午1時30分至3時30分的交通高峰。

另外，與去年相比，今年旅行花費也可能更多。AAA建議旅客盡早預訂機票、租車 、住宿等，因為隨著假期逼近，價格預計只會上升不會下降。

●航空旅行：儘管今年航空旅行有所增加，但AAA估計平均最低機票價格約為132元，比去年減少約27.3%。

●旅館 ：中檔旅館一晚住宿費用平均增加約39%，平均每晚房價在137元至172元之間。

●租車：每日平均租車費約為98元，比去年增加4%。

AAA並建議旅客：

●提早到達機場，以預留時間給可能大排長龍的安檢。國內旅遊最好提前2小時到達機場，國際旅行則最少須留3小時。

●考慮在非高峰旅行期間預訂航班以減少等待時間。

●在交通流量較少時上路，並預留多些時間以準時到達目的地。

●未雨綢繆。事先向目的地相關單位確認位置、沿途路線等資訊，並了解當地情況和可能出現的任何限制因素。

●減少沿途停靠。除了必需的路邊緊急停靠外，盡可能打包餐點、零食和飲料在車上吃。

●遵循防疫規定。戴上口罩並保持社交距離。定期洗手，並攜帶消毒濕巾、洗手液和溫度計。

●在入住前，最好提前致電旅館確保正常營業，並詢問其防疫措施及規定。