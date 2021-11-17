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結合詩歌及影像 25歲張亦喬即席音樂創作

記者王明心／北卡羅來納州報導
活動的靈魂人物(右起)：鋼琴家張亦喬、桂冠詩人史蒂文生、藝術季總監萊文(Jonathan Levin)合影。(記者王明心／攝影) 見報
活動的靈魂人物(右起)：鋼琴家張亦喬、桂冠詩人史蒂文生、藝術季總監萊文(Jonathan Levin)合影。(記者王明心／攝影) 見報

出身北卡的張亦喬(Joey Chang)12日應邀自紐約回北卡，為三角地區強斯頓郡(Johnston)文化遺產中心和克萊頓鋼琴季(Clayton Piano Festival)在該郡的Ava Gardner Museum舉辦一個以說故事為主題的「無論如何播放我的音樂」(Play My Music Anyhow)活動，為觀眾帶來結合視覺效果、詩歌，和原創音樂的夜晚。

北卡桂冠詩人史蒂文生(Shelby Stephenson)在紀錄片中回想他的童年...
北卡桂冠詩人史蒂文生(Shelby Stephenson)在紀錄片中回想他的童年和成長的土地。(記者王明心／攝影)

藝術季總監萊文(Jonathan Levin)為北卡桂冠詩人史蒂文生(Shelby Stephenson)製作一部回憶錄影片，張亦喬為其詩句即興作曲彈奏，經萊文拍攝，融入影片中。觀眾一邊由老詩人帶著參觀童年老屋、聽他念誦精選詩章講述往事，一邊聽著張亦喬為影片即興創作演出的音樂。詩句、音樂、老屋藉著科技媒介，娓娓道出北卡鄉間懷舊與現代交織的人生故事。此影片於一年前正當疫情封鎖高峰時期完成。

會後問答時間中，張亦喬回答觀眾對即興創作的問題。(記者王明心／攝影)
會後問答時間中，張亦喬回答觀眾對即興創作的問題。(記者王明心／攝影)

現年25歲的張亦喬從小就在音樂領域嶄露頭角，10歲時在WPPI國際鋼琴節上舉行個人音樂會，並在國際俄羅斯音樂鋼琴比賽、新奧爾良國際青年藝術家、Schimmel國際青年等大賽中獲獎。他在2009拿到Jacob Flier國際鋼琴首獎, 是該比賽史上最年輕的冠軍。

四年前他從茱莉亞(Juilliard)音樂學院獲得鋼琴演奏學士和碩士學位，是該校2018年職業藝術家職業發展獎學金得主，曾在2015年鋼琴協奏曲比賽中獲得第二、2016年Munz獎學金第三名。大學期間在USASU Bosendorfer和2017年巴賽隆納Maria Canals比賽獲得榮譽獎章。

接受嚴謹古典音樂訓練的他卻狂熱投入即興創作的行列，為知名組織和樂團演出，並與小提琴家林奎賢(Katherine Kyu hyun Lim)共同創立「移動管弦樂隊」(The Moving Orchestra)，獲美國室內樂Ensemble Forward Grant獎。他還曾在台灣布農族中生活和教學，並根據在台經歷，進行原創作品和即興創作。

會後，觀眾好奇他如何將圖像或文字化為音樂？他說他即興創作時，會用心靈去感應他想專注的部分，讓音符自然從手指下流瀉而出。他說這和用文字或影像去表達內心是一樣的。

.(上)觀眾浸淫在張亦喬(Joey Chang)呼應詩句的原創音樂中，和(下)他...
.(上)觀眾浸淫在張亦喬(Joey Chang)呼應詩句的原創音樂中，和(下)他對克萊頓鎮(Clayton)景色影像所即席創作的音樂。(記者王明心／攝影)

他說古典音樂看似嚴謹，其實演出者都會有個人詮釋，也是即興創作。他說他對即興創作的喜愛最初受到電影影響，因為總是捕捉到伴隨場景的音樂。他很清楚自己渴望創作，也確實學過作曲，但更喜歡不經過深思熟慮，不受樂譜限制，自然流露的即興創作，更能表現出演出者的個性、體驗，及對音樂和聲音的感受。他認為5秒是即興音樂創作反應時間的極限，超過這個時間就太長了。

這個令許多古典音樂家視為畏途的領域，卻讓張亦喬更有自信。他提醒對即興創作感興趣的人不要被規則所拘，不必在意是否創造出完美、受人尊敬的作品。傾聽自己的內心和周圍的人，才是即興創作的最重要之處。

北卡桂冠詩人史蒂文生(Shelby Stephenson)在招待會上朗誦當地已故...
北卡桂冠詩人史蒂文生(Shelby Stephenson)在招待會上朗誦當地已故詩人馬龍(Margaret B. Maron)的詩歌(上)，大家舉杯致敬。(記者王明心／攝影)

在場觀眾顧瑙(Nancy Goodnough)說她完全被張亦喬才華洋溢、完美詮釋詩歌的音樂表現所吸引，真不願音樂會結束。德懷爾(Rex Dwyer)說史蒂文生對生長的南方小鎮所抒發的懷舊回想，讓來自北方小鎮的他既熟悉又陌生，而張亦喬身為亞裔美國人，和史蒂文生所迸發的互動火花，令人著迷。

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