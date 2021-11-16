甘斯維爾台商會及玉山合辦講座 談金融科技及Tech Square

現場參與講座的來賓及講者們合影。(甘斯維爾台灣商會提供)

甘斯維爾台灣 商會及美東南玉山科技協會日前於亞特蘭大 僑教中心舉辦講座，以現場及連線方式同步進行，談論包括亞特蘭大科技創新育成中心(Atlanta Tech Square)及台灣的金融科技(Fintech)現況及發展。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發首先表示台灣在多項排名中名列前茅，包括了民主指數排名亞洲第一，自由度2021年排名亞洲第二，網路自由度全球第五，聯合國快樂報告排名亞洲第一，疫情間的經濟成長亦是全球第一。他也說明了台灣近期科技業在美投資現況，包括台積電投資奈米晶圓廠及鴻海購買電動車新創公司做為美國 生產電動車(EV)據點等。

喬治亞理工 (Georgia Tech)經濟發展處副處長Merry Hunter Caudle則介紹了位於城中區(Midtown)的Tech Square。該區有許多全球前1000大的企業在此設立研發或是創新中心，也也許多新創企業在此，而多所高等研究大學更是提供了大量人才。她表示，此一占地13畝、由八棟主要建築物組成的園區，已成為美東南的「小矽谷」。該園區藉由與州及當地的夥伴產學合作，建立更強的經濟成長並且強化人才招募，亦可加強該校與社區的連結及創新。目前該園區舉凡智慧製造、電動車、納米材料、大數據、金融科技等軟硬體計畫皆在進行中。

在金融業工作20餘年，同時也是亞特蘭大香港協會會長的余振鴻(Henry Yu)則暢談金融科技的過去及未來。他說，過去傳統銀行使用的科技過時昂貴又不效率，且受到法規高度管制。15年前小型的金融科技公司開始設立，嘗試以科技角度改善付款服務機制，那時銀行還將其視為競爭對手。他說，歐洲及亞洲在金融科技發展上領先，美國仍正趕上中，目前美國電子商務市值約為2兆，亞洲則高達14兆。而亞城現加入舊金山以及紐約等大城市行列，成為美國金融科技樞紐中心。 喬治亞理工經濟發展處副處長Merry Hunter Caudle介紹Tech Square的發展。(甘斯維爾台灣商會提供)

台灣金融科技股份有限公司(Fusion$360)創辦人及董事長王可言博士則以連線方式參與講座。他表示，金融科技使用了創新的服務模式，資料及科技，以降低原本金融服務的屏障，讓大眾可得到財務平等的機會，並且刺激產業創新。他指出，世界經濟論壇資料顯示，全球有25億人口並無法得到金融服務，發展中國家中小企業的財務鴻溝(financing gap)更達到2.3兆。 陳新發說明台灣科技業近日在美投資情形。(甘斯維爾台灣商會提供)

他亦介紹了台灣的金融科技現況。他說，2014年前的金融科技投資主要以支付為主，2014年後，則著重在區塊鏈(blockchain)上。

甘斯維爾台灣商會會長谷企平(Jimmy Ku)亦向大家介紹將在明年5月22日參選喬州最高法院法官職務的Carla Wong McMillian。他說，亞裔較不熱衷參與美國政治，McMillian能做到喬州政府最高法院第一位亞太裔法官實為難得，需要大家的支持。