聯邦1.2兆基建案 喬州將獲數十億經費

拜登甫簽署的1.2兆基礎建設法案中，喬州將獲撥款數十億元。圖為喬州的沙凡納港。(喬州港務局臉書)

拜登總統於15日簽署了1.2兆的基礎建設法案，其中數十億元將撥給喬治亞州。這是幾十年來國會首次通過旨在改善全美道路、橋樑、公用電網和交通網絡的實質性立法。

以下是針對各項目中喬州 現狀、所獲撥的款項及其影響：

●道路和橋樑：喬州有超過2260哩的高速公路狀況不佳，另有374座橋樑被認定具「結構性缺陷」。該法案包括89億元用於喬州道路和高速公路的維修，另有2.25億用於橋樑更換和維修。

●寬頻網路：每個州都將收到1億元用於增加寬頻普及，另外數十億元將根據沒有可靠寬頻的人數分配予各州。對此，喬州須解決寬頻的負擔性以及可及性。白宮指出，該州有15%的家庭無法負擔寬頻，而6%的州民住在缺乏寬頻連接的地區。

●大眾運輸：該法案包括喬州五年內用於大眾運輸的近14億，其中包括亞特蘭大 都會區的9.23億。而根據MARTA首席執行長帕克(Jeffrey Parker)表示，兩個可能受益的項目：克來頓郡提案的公交線路和延著亞特蘭大Campbellton Rd.的沿線。

●機場 ：該法案包括五年內用於喬州機場維修和升級的6.19億。喬州交通署9月曾表示，需要約13億元以支持該州所建議的機場計畫，這相當於每年需要約4.11億。

●港口：官員上周表示，沙凡納港(Savannah)將獲得800萬元，以幫助將五個現有設施改造成貨櫃儲存場，並通過鐵路和卡車將許多貨櫃運往內陸，使其更靠近目的地，並釋放港口空間。

沙凡納港過去一年內增加了近400名工人，使其總勞動力達到約1520人。喬州港務局亦有其他正進行的大型計畫，以增加港口的整體胃納量。

●電網：電力業者和監管機構表示，尚不清楚用於升級和擴大全美電網的數百億元中最終有多少會撥給喬州。

向可再生能源而非化石燃料發電的轉變，使電網升級的壓力更大。 喬州電力(Georgia Power)的母公司Southern Co.表示，到2028年，計畫將三個州的燃煤發電機組減至8台，低於2007年的66台。

越來越多且愈演愈烈的自然災害威脅著該州的電力系統。2019年，喬州電力表示，六年來的巨大天氣事故導致該公司4.5億的缺損，公司只能試圖將其轉嫁至客戶。Southern Co.發言人表示，聯邦基建資金有助於減少客戶因此承擔的成本增加。

●氣候變化：亞特蘭大憲報(AJC)報導，用於擴大全國電動車充電站的75億元將有助於減少溫室氣體排放。喬州將為此獲得1.35億元。

根據美國環境保護署的數據，2019年全美產生的所有溫室氣體中約有29%來自交通運輸。而在以汽車為主的喬州，交通運輸產生了約45%與能源相關的二氧化碳排放量。

根據喬州環境研究與政策中心的報告，該州擁有全美第七多的公共充電站，並在截至2020年的電動和插電式混合動力車總銷量中也排名第七。