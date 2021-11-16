夏樂感恩節遊行24日登場 敦煌藝術團演出

敦煌藝術團彩排舞蹈。(記者王政賢/攝影)

夏樂市諾瓦特醫療感恩節遊行 (Novant Health Thanksgiving Day Parade)是美國 規模第四大的感恩節遊行，每年約吸引10萬人現場觀看。去年由於疫情停辦，今年屆滿75周年的該活動恢復推出，但將改到感恩節前一天的24日(周三)舉行。 敦煌藝術團第二次彩排後全體合影 。(記者王政賢╱攝影)

遊行將在WBTV上直播，並在假期間重播。遊行免費參加，民眾也可以預訂沿著遊行大道的座位票。 敦煌藝術團飛天舞蹈團青少年舞者擔任領舞。(記者王政賢/攝影)

遊行將於下午6時從市中心第九街出發，沿Tryon St向南至Stonewall St，預計整個遊行將持續2小時。表演區設置在萊文藝術中心(Levine Center for the Art)附近，表演隊伍將在此停留表演，並由電視台直播。主辦單位建議民眾，在無法保持社交距離時，務必戴上口罩。 藏族舞演員合影。(記者王政賢/攝影)

夏樂市的亞裔社區團隊，包括夏樂敦煌藝術團等，自2016年來就被邀請參加，亞裔社區並曾集資1萬5000元購買了巨龍氣球參與遊行。今年敦煌藝術團受邀將表演近三分鐘的舞蹈。該團由團長李瑤瑤和藝術總監張靜擔任總導演，Cissy 梁、雪梅、董華彬、郝蘋和嘉彥擔任輔助導演，羊亞平和熊寶寶擔任組長，飛天舞蹈團青少年擔任領舞下，共有從10歲到60歲的31人參加表演。 領舞演員美瑤與她的美國養父母Jason和Jennifer Garner。(記者王政賢/攝影) 敦煌藝術團團長李瑤瑤(前排右一)以身作則認真排練。(記者王政賢╱攝影)

敦煌藝術團從9月就開始籌備，編排節目、選擇舞曲、培訓隊員和購買新服裝，將演出的「民族大薈萃」舞蹈將匯集身穿蒙古族、藏族、彝族、維吾爾民族服裝的群舞演員。有一半服裝還是剛從中國 購買寄到夏樂的。

排練現場有對美國夫婦Jennifer和Jasen Garner，陪伴從中國收養的美瑤來參加排練。美瑤幾年前由養父母送至華夏中文學校，在此跟著同學學習中國舞蹈，並參加了中國舞蹈大賽，並獲好成績。