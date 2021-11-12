喬州公立大學註冊人數 8年來首下滑

在學生註冊人數連續多年增長之後，喬治亞州 公立大學今年註冊學生人數減少，且出現人數下降的部門，均集中在大學部。

喬州 大學系統(University System of Georgia)26所學校的人數下降趨勢，與全美一致。該系統已連續七年註冊人數增加，並於去年秋天創下新高。

根據近日公布的數據，全州學生人數下降了0.2%，至34萬638人。然而在喬州大學系統中，最大和最負盛名學校的學生數仍在增長，但有更多的的小型學校則面臨萎縮。

依照全國學生信息交換所(National Student Clearinghouse)上周的報告指稱，全美所有大學生入學率比一年前下降3.2%，公立四年制大學的入學率下降了2.3%，而喬州的學校則下降了2.1%。喬州的大二和大三學生註冊率下降最多，這表明在疫情 流行的壓力下，可能有更多學生從大學輟學。

喬州的研究生註冊率則逆勢上升了7.9%，而全美所有公立和私立研究所註冊率則上升了2.1%。

喬治亞理工學院(Georgia Tech)的註冊人數增加了10.3%以上，達到近4萬4000人，該校線上碩士學位課程的人數持續增加。該校研究生註冊率也有所上升。

喬治亞理工研究生增加的總數，占整個系統所增加研究生入學人數的近三分之二，這也促使該校成為喬州第二大規模的大學。喬治亞理工的大學生人數也有所增加，這與喬州系統中其他大學的走向背道而馳。

喬州大學系統中學生增長第二快的是肯尼索州立大學(KSU)，學生人數增加了4.4%，達到近4萬3000人。發言人說，非白人學生首次占該校註冊人數的大部分。

該系統去年入學時不要求學生的ACT或SAT成績，可能使學生在選校時有更多元的選擇。

例如，該系統內最低級別的九所學校均看到註冊人數大幅下滑：道爾頓州立大學(Dalton State)或喬治亞海岸學院(College of Coastal Georgia)今秋的新生入學人數共下降了6.7%。東喬治亞州立學院(East Georgia State College)的學生人數下降了16.2%。

由於該州不斷增加的人口，推升了高中畢業生人數，在三個較高級別的大學內都看到了新生成長。不過，由於出生率下降，該州高中畢業人數可能會在十多年後急劇下降。

排名層級第二低的學校，即包括哥倫布州立大學(Columbus State)和中喬治亞州立大學(Middle Georgia State)在內的九所州立大學，學生總體註冊率則下降了3.7%。