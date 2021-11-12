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退伍軍人遊行 亞城榮光聯誼會不缺席

林昱瑄
今年參與退伍軍人節遊行的亞特蘭大榮光會隊伍。(榮光會提供)
今年參與退伍軍人節遊行的亞特蘭大榮光會隊伍。(榮光會提供)

美國退伍軍人節是11月11日，每年為表彰退伍軍人為國家的服務和犧牲，喬州退伍軍人日協會(Georgia Veterans Day Association, Inc.)都會舉辦退伍軍人節遊行亞特蘭大榮光聯誼會今年也到場共襄盛舉。

今年遊行於6日舉辦，有47個隊伍參加，亞特蘭大榮光會參與此項慶典活動十餘年，也是今年唯一的亞裔隊伍，今年有僑教中心主任賴麗瑩，空軍大鵬聯誼會會長喬為智及榮光會的理事、會員及榮眷等40多人參加，副會長朱安生擔任領隊，理事閻然主掌榮光會旗幟，理事葉竣圖教導大家遊行步伐和呼口號。

當天會長王本桓夫婦及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉及熊樂倫，皆在貴賓席上觀禮。榮光聯誼會今年更得到特別奬，成為四個得獎團體之一。

美國退伍軍人節的由來，始於第一次世界大戰當同盟國和德國同意停火，並於11月11日生效。因此當天被稱為「停戰日」。

今年參與退伍軍人節遊行的亞特蘭大榮光會隊伍。(榮光會提供) 見報
今年參與退伍軍人節遊行的亞特蘭大榮光會隊伍。(榮光會提供) 見報

一年後，美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)宣布1919年是停戰後的第一個年度紀念日。美國國會並於1954年將其更名為退伍軍人節。

榮光會隊伍在遊行行列中緩緩前行。(榮光會提供)
榮光會隊伍在遊行行列中緩緩前行。(榮光會提供)

遊行在亞特蘭大勇士隊棒球場Truist Park舉行，今年也是勇士隊是繼1995年後，再次奪冠成為世界杯冠軍盟主。

王本桓夫婦、楊彥純及鍾賢玉等人，皆出席了當晚舉行的的Freedom Ball晚宴。

今年由理事閻然(中)主掌榮光會旗幟。(榮光會提供)
今年由理事閻然(中)主掌榮光會旗幟。(榮光會提供)
榮光聯誼會今年更得到特別奬，成為四個得獎團體之一。(榮光會提供)
榮光聯誼會今年更得到特別奬，成為四個得獎團體之一。(榮光會提供)

遊行 美國 亞特蘭大

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