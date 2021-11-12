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夏樂橄欖樹基金會 為逾200人義診

林昱瑄
参加義診的醫生和義工合影。(橄欖樹基金會提供)
参加義診的醫生和義工合影。(橄欖樹基金會提供)

夏樂橄欖樹基金會2021年華人社區義診順利完成，本次義診由橄欖樹基金會主辦，南北卡華服中心及新亞洲超巿協辦，攜手各方熱心人士從9月中便開始分工協作籌備，兩輪義診於10月底順利完成。

此屆義診以預約方式同時展開線下現場體檢，普通流感疫苗接種和諮詢，以及線上電話或網上專科諮詢。共服務社區同胞201人次，其中流感接種73人，體檢54人，現場諮詢32人，線上醫療諮詢42人。

曾廣斌(前排左一)與青少年義工合影。(橄欖樹基金會提供)
曾廣斌(前排左一)與青少年義工合影。(橄欖樹基金會提供)

這次義診共有夏樂及南北卡的志工和醫務專業人士近50人無私奉獻，更有約10位初中、高中學生參與。

本此義診包括普天壽理財顧問公司(Prudential Advisors)、新亞洲超市和優妮特公司(Uniquetex)各捐獻1000元，優妮特亦捐獻了4000枚口罩，此外Carolina Physician Group免費提供義診場地；Asia Buffet提供免費義工午餐。

夏樂橄欖樹基金會創辦人曾廣斌醫生指出，這次義診還邀請了三位外地腫瘤科、神經內科及老年科專家，共六人諮詢；並邀請了社區人士介紹聯邦醫療補助(Medicaid，白卡)的申請辦法。

曾廣斌表示，期待明年2022年為更多同胞服務，以愛心使社區聯接更緊密。

義工到夏樂Asia Buffet取回免費贈送的盒飯。(橄欖樹基金會提供)
義工到夏樂Asia Buffet取回免費贈送的盒飯。(橄欖樹基金會提供)

流感疫苗 北卡 口罩

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