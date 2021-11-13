專業保險經紀人詹翠芬 誠信與經驗服務大眾 健保計劃登記期間 一週上班七天 為客戶量身打造挑選適合保險

詹翠芬保險財務事務所位於Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。

歐巴馬平價健保(Obamacare)和Medicare健保計劃，已從11月開放登記。位於喬治亞州Norcross市的專業保險 經紀人詹翠芬(Alicia Chau)保險財務事務所，一向以誠信、專業、經驗和喜樂的態度服務顧客，詹翠芬說，「這樣才能長久地go together」。現在為了方便幫忙大家設計量身定造又保費合宜的健保計劃，該事務所特別延長上班時間為一週七天，每天從上午8時30分開始到下午6時30分。

詹翠芬和朱明二人可以說是亞特蘭大地區華人 保險業者的先鋒之一，他們分別從1992和1994年開始服務華人和各亞裔族裔。在攜手努力下，詹翠芬不僅曾連續多年獲得百萬圓桌之峰(Top of the Table)的榮耀，更是終身百萬經紀。詹翠芬事務所成立近30年來，努力、認真、專業、和為客人著想的工作態度，贏得了大眾的肯定，所以每年到了健保計劃開放登記時，舊雨新知總是川流不息，電話更是一支接著一支響不停，他倆和5名助手不停歇地為大家解答各種有關健保的問題。

今年詹翠芬保險事務所和多達Ambetter, United Care, Kaiser, Cigna等12家大保險公司訂簽合約。各家公司密密麻麻的不同辦法，對詹翠芬而言，都是小case，隨時信手拈來，仔仔細細地一一向客人講解。因為她以專業熟悉各類健康保險，所以能有信心地幫助客人挑選最適合的健保。詹翠芬還提醒大眾，歐記健保 登記開放到明年1月15日，但若要使保險自1月1日起生效，建議民眾最好能在12月15日以前完成登記。

面對這麼多又複雜的健保要如何挑選呢？詹翠芬建議大眾購買適合的健保，首先要注意自家附近有哪些醫院；其次是醫師，特別是華人都偏好找華裔醫師，所以一定得注意主治醫師診所收取哪些保險公司。

據了解，詹翠芬保險事務所最早開設在仙伯里Chamblee的亞洲廣場，2010年時搬遷到香港超市商業中心內，2020年後再遷到相距不遠的新辦公室。即在原購物中心旁的Oakbrook Parkway旁，走路不到5分鐘。新辦公室在Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。現代化辦公室裝潢和隔間，更適合客人們可享有穩私地在此談論適合自己的保險計畫。

該事務所位於I-85州際公路旁，往來各地非常方便，更具優勢的是詹翠芬持有喬州、佛州、南北卡州、阿拉巴馬州、田納西州、密西西比州和德州等30多州執照，並代理各大公司、人壽、健康、退休金、傷殘收入、教育基金、退休年金、IRA、歐巴馬平價健保計畫和Medicare等多方位的服務，日積月累的保險服務經驗，耐心聽取客戶闡述需求，分析個別客戶負擔能力的不同，讓前來尋求幫助的朋友，經由其專業的知識，為客戶選取最合適，又沒有壓力的保險計畫。詹翠芬保險財務事務所電話：770-454-1182，email：[email protected]，地址：6051 Oakbrook Parkway, Norcross, GA 30093。