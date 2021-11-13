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Bank Director 銀行績效排行榜 華美銀行榮膺500億規模銀行2021年第一名

亞特蘭大訊
華美銀行位於加州帕薩迪納的總部。(East West Bank提供)
華美銀行位於加州帕薩迪納的總部。(East West Bank提供)

美國權威金融資訊媒體「Bank Director」近期公布「2021年銀行績效計分卡排行榜」(2021 Bank Performance Scorecard)，華美銀行憑藉2020年穩健營運表現，在全美300間總資產500億美元以上的上市銀行中脫穎而出，榮登評選榜首。

「2021年銀行績效計分卡排行榜」統計資料由標普(S&P Global Market Intelligence)提供，並由美國投資銀行Piper Sandler & Co.計算整理，旨在評估全美上市銀行的資產品質、資本水平和盈利能力。其他入選該榜單的機構包括浦發矽谷銀行(SVB Financial Group)、美國合眾銀行(U.S. Bancorp)、大通銀行(JP Morgan Chase & Co.)及美國銀行(Bank of America Corp.)。

計分卡年度評選主要基於五項指標，包括：平均股東權益報酬率、平均資產報酬率、有形權益與有形資產比率、非獲利資產，以及呆帳消除比率。

華美銀行表示，儘管2020年中美貿易爭端猶存，新冠疫情對全球經濟造成重創，但華美銀行依然堅持在最關鍵的時刻為客戶與社區提供優質的金融服務，並實現穩健成長，存貸款和總資產均創新高。未來華美銀行將繼續秉持企業文化和價值觀，與客戶一同向前邁進。

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。

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