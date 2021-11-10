槍枝製造商雷明頓總部遷喬州 投資1億元設廠

槍枝製造商雷明頓宣布將總部從紐約伊利昂(Ilion)遷至喬治亞州。(公司臉書)

槍枝製造商雷明頓(Remington Firearms)宣布將其總部從紐約 伊利昂(Ilion)遷至喬治亞州，並計畫在此開設工廠及其研究業務。

該公司8日宣布，將在亞特蘭大西南部的拉格朗日(LaGrange)投資 1億元，並在五年內雇用856名員工。

目前尚不清楚此舉會對雷明頓在紐約和田納西州的業務產生什麼影響。該公司擁有前雷明頓戶外公司(Remington Outdoor Co.)的部分股份。雷明頓戶外公司生產步槍、霰彈槍和一些手槍，但去年在母公司在阿拉巴馬州的破產程序中遭到拍賣。

雷明頓是全美歷史最悠久的槍枝製造商，於1816年創立，並發展成為槍枝集團，但近年來面臨銷售下滑、品質遭投訴，還面對桑迪胡克小學(Sandy Hook)大屠殺案的法律壓力。目前該公司已不再生產在桑迪胡克槍擊案中造成26人死亡的Bushmaster AR-15步槍。

近年來，槍枝製造商漸漸遠離其在東北部的傳統地盤，因為該處民眾對槍枝敵意越來越深，使得這些廠商紛紛轉向南部和西部發展，因為這些地方的人們對於槍枝較不排斥。

「我們很高興來到喬州 。喬州不僅歡迎企業，而且熱情支持並歡迎槍枝行業，」雷明頓首席執行長達西(Ken D'Arcy)在一聲明中說。

喬州州長坎普(Brian Kemp)曾在2018年的競選廣告中手持霰彈槍指著另一人，對於雷明頓遷移總部的決定，他發表聲明中說：「喬州的槍枝工業為社區創造了數千個工作崗位和數百萬元的投資，很高興雷明頓選擇來到喬州。」

拉格朗日經濟發展總監馬龍(Scott Malone)表示，雷明頓已在該市找好了至少一棟建築，將會新建並翻新設施以便營運。他說，地方政府將提供房產稅減免，及公用事業和基礎設施的改善。

雷明頓可申請多種的州稅收減免，包括所得稅抵免，只要工人年收入多於2萬8000元，公司就可每年從州所得稅中扣除每人3000元，五年內最多可扣除1280萬。喬州還將支付培訓員工的費用，然州府稱此激勵計畫尚未完成協商，拒絕透露詳情。