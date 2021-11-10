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北卡州議員龍岱偉競選連任 爭取華裔支持

記者王明心／北卡羅來納州報導
龍岱偉(David Willis，右三)競選連任州議員，家人給予全力支持。(記者王明心／攝影)
龍岱偉(David Willis，右三)競選連任州議員，家人給予全力支持。(記者王明心／攝影)

凱瑞居民趙建武、唐毅7日在家中，為爭取連任北卡第68選區州議員的龍岱偉(David Willis)舉辦社區見面助選會，約有60位來自中國大陸、香港、台灣、東南亞的華人到場，傾聽他對北卡教育政策的理念。

龍岱偉(David Willis)致贈北卡州旗和感謝狀給主辦見面會的唐毅、趙建武...
龍岱偉(David Willis)致贈北卡州旗和感謝狀給主辦見面會的唐毅、趙建武(上右起)和陳志光(下)。(記者王明心／攝影)

曾在上海工作，並因此成為「中國女婿」的龍岱偉在北卡成長，從北卡阿帕拉契(Appalachian)州立大學畢業後，在製造業、銀行界、金融界有25年工作經驗，曾任美國銀行高級副總裁。有三個孩子的他數年前開始經營幼兒園，積極參與孩子學校的家長會，深刻體會教育對下一代的重要性。

部分參加者合照。(記者王明心／攝影)
部分參加者合照。(記者王明心／攝影)

龍岱偉今年上任北卡州議員後，同時出任K-12教育委員會的副主席，對北卡州教育決策極具影響力。由於州議員任期僅有兩年，因此龍岱偉雖然任職議員不久，但已經開始積極籌備連任競選。

州議員龍岱偉(David Willis)說公校應該是能讓家長放心的學習環境。(記...
州議員龍岱偉(David Willis)說公校應該是能讓家長放心的學習環境。(記者王明心／攝影)

他表示北卡教育在過去三年變化很大，學生學習成績低落，德行培養堪憂。有些家長因擔心小孩在學校受到壞影響，考慮送私校就讀。他說公立學校應是能讓家長放心的學習環境，無論孩子高中畢業後是上大學或就業，都應在學校得到足夠的知識和技能，為之後的路充分預備。

他說目前公校的情形卻非如此，因此必須從州級行動來努力。他主張改善學校資金模式、取消公校CRT課程、大學以學生能力優異為錄取基礎、自由擇校、調整課程標準以配合職業技能訓練等。

州議員貝爾(John Bell) 呼籲大家支持理念相同的候選人。(記者王明心／攝...
州議員貝爾(John Bell) 呼籲大家支持理念相同的候選人。(記者王明心／攝影)

第10選區州議員、州議會多數黨領袖貝爾(John Bell)也到場助陣。他說，他在淳樸的北卡鄉間長大，從小受的教育是認真工作、腳踏實地，從沒想過在家就會有支票上門，他指出，在州議會上，每份簽名都能決定一個法案是否成立，呼籲大家支持理念相同的候選人，讓這些代表為選民發聲。

兒子(右起)龍天謠(Jordan)和龍天予(Jackson)在門口擔任接待。(記...
兒子(右起)龍天謠(Jordan)和龍天予(Jackson)在門口擔任接待。(記者王明心／攝影)

龍岱偉的兩個青少年兒子當天在門口擔任接待，他們說，平時會在爸爸的競選工作上幫忙搬東西、接待，兩人還提到受爸爸影響，對公共事務很有興趣，不排除將來從政。

在葛理翰佈道團工作的馬牧師(右二)幫忙解答教會是否應該參與政治。(記者王明心／攝...
在葛理翰佈道團工作的馬牧師(右二)幫忙解答教會是否應該參與政治。(記者王明心／攝影)

龍岱偉的妻子龍筱璐來自中國四川，是他在上海工作時的同事。她回想當年為孩子選擇幼兒園時，發現學校只是遊樂園，孩子不能真正學到什麼。失望之餘，他們買下一間幼兒園的連鎖權，從建地開始，把他們對教育的理想和信念投注其中。

經營有成後，原本想加開分校，但看到北卡許多教育政策對認真念書的孩子不公，覺得參政更能直接影響教育決策。龍岱偉的理念受到支持而當選議員，現在則開始為競選連任做準備。

華人與北卡州議員交流，聆聽他們的理念。(記者王明心／攝影)
華人與北卡州議員交流，聆聽他們的理念。(記者王明心／攝影)

當天出席者踴躍提問，包括強制疫苗注射、CRT課程、在家教育(home schooling)補助等。籌備人陳志光說，大家不是獨行客，要一起支持理念相同的候選人。唐毅說他們為了逃離敗壞的社會風氣，三個月前從西岸搬到北卡，呼籲大家要為自己的權益勇敢出聲，若選擇沉默，北卡會成為下一個想逃離的地方。

北卡 教育 工作

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