北卡三角區中餐業：疫情提升善意 未感受歧視

北卡「三角商業雜誌」報導指出，三角地區的一些亞裔 餐廳在疫情 間都遭遇了亞裔仇恨，不過，多家中餐館接受本報採訪時均表示，過去一年多來不但未感受敵意，甚至收到一些善意祝福。

該報導說，三角地區的居民一般認為當地很安全，但疫情後，該地區一些亞裔商家感受到了敵意，報導引用了北卡亞裔團體NCAAT負責人Chavi Khanna Koneru的回答，稱大部分亞裔都寧可埋頭苦幹，做個模範少數民族，不願發表負面評論。這名受訪者說，疫情剛開始時，三角地區的亞裔社區曾被當作替罪羔羊。「一開始是語言歧視 ，或敵意的眼神，居家令發布和商業被迫關閉後，就出現了更多公開的歧視。」

不過，受該雜誌訪問的中餐業者也表達了不同看法，其中在三角地區開了三家餐廳的李女士說，附近的亞洲店曾被侵入破壞。她說，這些攻擊只針對亞洲商家，她的亞裔員工覺得很不安全，父母甚至不讓他們來打工。她提到，一些開中餐廳的朋友因怕被搶，都關閉堂食，只接受外帶或外賣。不過她並不覺得這些攻擊是因為疫情所引起，而是在疫情中，人們把以前就有的負面情緒發洩出來。

她覺得，每天都有人跟她一起工作，感覺還滿安全，尤其她的商家沒有被侵入、受威脅或被偷。她坦言現在營業額的確不到疫情前的水準，可能因為現在許多人在家上班，企業活動餐飲需求減少，辦公室午餐客流量也大幅下降。

在凱瑞開設中餐快餐店的陳姓夫婦接受本報採訪時說，他們在疫情爆發後關閉堂食，只在大門處開一個點菜窗口，為的是避免與人接觸，並不是怕被搶劫。現在疫情緩和，他們撤去窗口，讓客人入內點菜，但室內用透明隔板和厚透明布隔起，目的還是為了阻隔病毒，不是防止歧視。

在北方家常菜餐廳工作的李小姐也說未曾遇過歧視。之前餐廳關閉堂食，只供應外賣，是為了防疫。疫情舒緩後，他們看到其他餐廳陸續開放，也隨著開放。

中餐廳業主在送出去的免費愛心午餐的餐盒上寫著聖經經文出處，有些消費者的反應更讓他們感動流淚。(董麗娟提供)

川菜館老闆娘董麗娟說，她並未感受過外界的敵意或歧視。疫情盛行時，他們曾短暫停業幾個星期。恢復營業後，從只接外賣開始，並決定向一線抗疫人員和有需要的人提供免費愛心午餐。他們在餐盒上寫著一段聖經經文出處，接受餐盒者的反應讓他們感動流淚。有其他顧客看到他們所做的事，堅持付雙倍的錢，並在之後幾天，天天光顧，天天付雙倍錢。她說疫情給他們的不是歧視，而是感受到祝福。