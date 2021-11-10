我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

北卡三角區中餐業：疫情提升善意 未感受歧視

記者王明心／北卡羅來納州報導

北卡「三角商業雜誌」報導指出，三角地區的一些亞裔餐廳在疫情間都遭遇了亞裔仇恨，不過，多家中餐館接受本報採訪時均表示，過去一年多來不但未感受敵意，甚至收到一些善意祝福。

該報導說，三角地區的居民一般認為當地很安全，但疫情後，該地區一些亞裔商家感受到了敵意，報導引用了北卡亞裔團體NCAAT負責人Chavi Khanna Koneru的回答，稱大部分亞裔都寧可埋頭苦幹，做個模範少數民族，不願發表負面評論。這名受訪者說，疫情剛開始時，三角地區的亞裔社區曾被當作替罪羔羊。「一開始是語言歧視，或敵意的眼神，居家令發布和商業被迫關閉後，就出現了更多公開的歧視。」

不過，受該雜誌訪問的中餐業者也表達了不同看法，其中在三角地區開了三家餐廳的李女士說，附近的亞洲店曾被侵入破壞。她說，這些攻擊只針對亞洲商家，她的亞裔員工覺得很不安全，父母甚至不讓他們來打工。她提到，一些開中餐廳的朋友因怕被搶，都關閉堂食，只接受外帶或外賣。不過她並不覺得這些攻擊是因為疫情所引起，而是在疫情中，人們把以前就有的負面情緒發洩出來。

她覺得，每天都有人跟她一起工作，感覺還滿安全，尤其她的商家沒有被侵入、受威脅或被偷。她坦言現在營業額的確不到疫情前的水準，可能因為現在許多人在家上班，企業活動餐飲需求減少，辦公室午餐客流量也大幅下降。

在凱瑞開設中餐快餐店的陳姓夫婦接受本報採訪時說，他們在疫情爆發後關閉堂食，只在大門處開一個點菜窗口，為的是避免與人接觸，並不是怕被搶劫。現在疫情緩和，他們撤去窗口，讓客人入內點菜，但室內用透明隔板和厚透明布隔起，目的還是為了阻隔病毒，不是防止歧視。

在北方家常菜餐廳工作的李小姐也說未曾遇過歧視。之前餐廳關閉堂食，只供應外賣，是為了防疫。疫情舒緩後，他們看到其他餐廳陸續開放，也隨著開放。

中餐廳業主在送出去的免費愛心午餐的餐盒上寫著聖經經文出處，有些消費者的反應更讓他...
中餐廳業主在送出去的免費愛心午餐的餐盒上寫著聖經經文出處，有些消費者的反應更讓他們感動流淚。(董麗娟提供)

川菜館老闆娘董麗娟說，她並未感受過外界的敵意或歧視。疫情盛行時，他們曾短暫停業幾個星期。恢復營業後，從只接外賣開始，並決定向一線抗疫人員和有需要的人提供免費愛心午餐。他們在餐盒上寫著一段聖經經文出處，接受餐盒者的反應讓他們感動流淚。有其他顧客看到他們所做的事，堅持付雙倍的錢，並在之後幾天，天天光顧，天天付雙倍錢。她說疫情給他們的不是歧視，而是感受到祝福。

疫情 亞裔 歧視

上一則

感恩節 芝加哥車流量估比平日高3倍 290號公路恐塞爆

下一則

芝加哥橋港區華女路旁暖車 遭2匪持槍劫車

延伸閱讀

極端氣候 加劇襲擊中國東部城市

極端氣候 加劇襲擊中國東部城市
學會抖音求助手勢，救了她 北卡被綁少女機智脫險

學會抖音求助手勢，救了她 北卡被綁少女機智脫險
5-11歲新冠疫苗 喬州、北卡開打 即日起可上網預約

5-11歲新冠疫苗 喬州、北卡開打 即日起可上網預約
北卡夏樂往返紐約、JFK國際機場 達美航空每天增加航班

北卡夏樂往返紐約、JFK國際機場 達美航空每天增加航班
喬州、北卡3華人參選 萬斯祺當選 顧泓彬、鄭瑋佩落敗

喬州、北卡3華人參選 萬斯祺當選 顧泓彬、鄭瑋佩落敗
北卡選區重畫 維權團體籲重視族裔公平話語權

北卡選區重畫 維權團體籲重視族裔公平話語權

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排