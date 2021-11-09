夏樂市亞洲節&龍舟節 民眾參與熱烈

夏樂華美協會野龍隊獲B組第二。( 記者王政賢／攝影)

夏樂市第21屆亞洲節和15屆龍舟節，日前在羅曼湖區(Lake Nomen)的Ramsey Creek Park舉行，由卡羅來納亞美商會(Carolinas Asian-American Chamber of Commerce)、梅克倫堡郡公園和康樂局以及夏樂龍舟協會聯合舉辦。

卡羅來納州亞美商會創始人韓裔全起炫(左) 、夏樂龍舟協會創辦人陳宗理(中)為龍舟模型點睛，宣佈龍舟節開幕。(記者王政賢／攝影)

開幕式由商會董事長陳宗理主持，並由商會創始人韓裔 全起炫等人為龍舟模型點睛。

左起，劉春莎、劉林模和陳寧演唱了女声三重唱「雪绒花」，毛海龍手風琴伴奏。(記者王政賢／攝影)

今年的亞洲節節目豐富多彩，有五個節目獲最佳表演藝術獎。其中代表華人 參賽的王美玉，以中國雲南的哈尼族歌曲「撮泥鰍」獲得二等獎。其他節目還包括高余點的獨舞，陳寧和劉建國演唱「祝酒歌」，劉林模、劉春莎和陳寧演唱「雪絨花」和「我的祖國」，小荷花藝術團、敦煌藝術團李瑤瑤等四人的舞蹈等。

夏樂小荷花藝術團表演舞蹈。(記者王政賢／攝影)

王美玉演唱雲南民歌。(記者王政賢／攝影)

劉建國(左)、陳寧用意大利語演唱男女聲二重唱「祝酒歌」。(記者王政賢／攝影)

今年龍舟節由於疫情影響，只有17隊報名。其中有三支外地隊伍，包括Lanier Canoe & Kayak Club和Mekong Dragons來自亞特蘭大，另一支則來自洛麗的龍舟俱樂部隊伍；此外華人隊伍也有三支，夏樂北卡 大學亞裔學生也組隊參賽，夏樂姊妹城市的「保定龍舟隊」則由當地華洋民眾志願組成首次參賽。

南北卡華人工商總會飛龍龍舟隊，進入A組，成績不俗。(記者王政賢／攝影)

比賽結果，南北卡工商總會(CCCC)飛龍龍舟隊獲A組第五名，夏樂華美協會(CAAOC)野龍隊獲B組第二，東航書院隊(East Voyageurs)獲C組第一，保定隊獲C組第二。

夏樂青少年機器人俱樂部展棚，吸引人氣。(記者王政賢／攝影)

亞洲節會場則有許多的文化及食品展示：包括東航書院和最近新成立的夏樂漢語中心，以及夏樂青少年機器人俱樂部的攤位等。歷年來活動的最大贊助商Food Lion舉辦了有獎遊戲，吸引大批民眾參與。