佛羅里達州首間 天柏中校台灣華語文學習中心 揭牌

揭牌貴賓合影。右起天柏灣台灣商會會長張瑞彬、駐邁經文處長紀欽耀、校長鄧敏宏、坦帕市市府代表Raguel Pancho與Seung Park。(Jesse Chen提供)

佛羅里達州首間台灣 華語文學習中心，日前在天柏中文學校揭牌，坦帕市政府代表Raguel Pancho、Seung Park，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀偕組長詹蕙瑜、僑務祕書吳佩芬等，均出席了開幕儀式。

台灣華語文學習中心招牌。(Jesse Chen提供)

當天由天柏中文學校校長鄧敏宏、天柏灣台灣商會會長張瑞彬與紀欽耀、坦帕市府代表一起揭牌。

天柏中文學校學生表演舞獅開場。(Jesse Chen提供)

天柏中文學校學生表演舞獅，為活動拉開序幕，五頭大小獅子活潑逗趣，非常吸睛；中校學生還準備了二胡和陶笛演奏民謠樂曲。

揭牌典禮後，與會代表和師生合影。(Jesse Chen提供)

紀欽耀表示，台美政府在2020年12月簽署「台美國際教育 合作瞭解備忘錄」(MOU)啟動台美教育倡儀，僑委會協助全球18個地區僑校設立台灣華語文學習中心，由台灣提供華語教學題材，推廣華語教學，招收18歲以上成人，以開放多元的方式學習。

文化課程學生學做麵條。(陳紋美提供)

目前在全美已有15所僑校設立，天柏中校台灣華語文學習中心為佛州第一個學習中心。除語言課程外，也有文化課程，帶領學生更深入瞭解台灣的傳統文化與藝術。

謝佳蓉介紹教學影片。 (Jesse Chen提供)

天柏中文學校創立於1982年，40年來教育無數華人 子弟。目前增設成人班，推動華語文教學，宣揚華人文化，促進台美交流，有興趣者可聯絡校長鄧敏宏，電話：(813)-586-0333，電郵信箱：[email protected]，校址：312 E. 127 Ave., Tampa, FL 33612。 (黃安妮)