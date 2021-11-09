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批違憲、越權 反拜登強制疫苗令 喬州州長再提告

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周再度提出一項「反疫苗」新訴訟，也因此擴大喬州拜登疫苗強制令間的法律戰。該訴訟挑戰聯邦政府有關規定數百萬私營公司，必須要求員工接種疫苗的作法。

坎普和喬州檢察長卡爾(Chris Carr)，以及阿拉巴馬州和佛羅里達州的官員上周五向法院提告，挑戰聯邦要求擁有100名以上員工的公司，於明年1月4日前，須對其員工要求強制接種疫苗或每周進行檢測的命令。

路易斯安那州官員的一項類似訴訟，導致了聯邦上訴法院於周六暫緩新的疫苗命令，以便法官可以審查該法。這也是拜登為遏制疫情而採取積極強制疫苗接種作法後，所遇到的一次挫折。

坎普表示，法院對於路州案的裁決是「好現象」，他聲稱，該聯邦命令本來就違憲。10月下旬，他提起了另一項單獨訴訟，聲稱白宮沒有權力要求聯邦承包商接種疫苗。

挑戰聯邦疫苗命令是共和黨及其盟友提起訴訟戰的一部分，他們將此強制接種視為聯邦奪取權力。公衛專家則表示，這些命令是遏止新冠疫情大流行所需的關鍵步驟。迄今，疫情已導致2萬5000多名喬州人死亡。

聯邦是於上周四發布了新命令，要求擁有100名以上工人的私人企業要求員工接種疫苗，否則必須每周接受COVID-19檢測。至於接受聯邦醫療資助的醫療機構，其旗下1700萬名員工都必須接種疫苗。

該法律戰質疑職業與安全健康管理局(Occupational and Safety Health administration)是否越權發布命令，以及該命令是否與第一修正案和其他宗教保護衝突。

喬州公路承包商協會(Georgia Highway Contractors Association)、喬州汽車卡車運輸協會(Georgia Motor Trucking Association)和羅賓遜鋪路公司(Robinson Paving Co.)也都加入了提告行列。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，坎普和其他共和黨人屢屢挑戰拜登政府的疫苗接種策略，部分原因是為了在2022年選舉前，激起保守派對於現行疫苗命令的不滿。喬州民主黨則稱該訴訟是「危險的政治噱頭」(dangerous political stunt)。

疫苗 喬州 拜登

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