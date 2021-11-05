世報與味全合辦「我的校園新生活」繪畫比賽 11/10截止收件

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿；圖為投稿畫作。(主辦方提供)

由世界日報 與美國 味全公司聯合主辦的2021「我的校園新生活」繪畫比賽，將於11月10日截稿，歡迎全美16歲以下喜愛繪畫的兒童及青少年抓緊機會，踴躍參賽。

參加者須以繪畫紙(11吋乘14吋)設計作品，競賽主題為「我的校園新生活」。本屆比賽採取線上(數位)投稿，詳情請參活動官網：bit.ly/wcwj21。

若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，於11月10日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

新冠疫情 影響美國學生已經許久，相信對於大小朋友來說，回歸校園這一點會感觸頗多，對於疫情下的校園新生活更是有著不同的想法與心得。藉由本次活動，希望讓孩子們能透過畫筆描繪疫情下的校園生活，進而發揮繪畫水平、想像力與藝術天份。

今年的比賽依年齡共分五組：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

為獎勵表現優異選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名更可獲得個人獎杯一座。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元，評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公布。