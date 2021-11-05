我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

抗疫前線英雄 陳雄鷹接任美國華人執業醫師協會會長

記者王宇平／阿拉巴馬報導
美國華人執業醫師協會新任會長陳雄鷹。(協會官網截圖)
美國華人執業醫師協會新任會長陳雄鷹。(協會官網截圖)

任職於阿拉巴馬州蒙哥馬利市傑克遜醫院(Jackson Hospital)醫生部主任的陳雄鷹博士，日前在史丹佛大學(Stanford)李嘉誠知識和研究中心舉行的第七屆美國華人執業醫師協會(Society of Chinese American Physician Entrepreneurs)年會，就任為該協會新一屆會長。

畢業於中國廣州第一軍醫大學(現在的南方醫科大學)的陳雄鷹，來美後曾獲得阿拉巴馬大學(University of Alabama)分子生物學博士學位，之後即在蒙市的傑克遜醫院任職迄今，多年來除發表多篇學術文章外，並參與院內外多項專門醫療培訓或研究工作，他也是美國華人執業醫師協會創建人之一。

去年新冠疫情期間，該院收容的第一位新冠病人就是由陳雄鷹負責，之後他幾乎每天都要接觸新冠重症患者，在工作強度和壓力極大的情況下，仍順利完成任務，因此他被蒙市市府評為「抗疫前線英雄」(Frontline Hero)，此外，陳雄鷹還熱心地方公益，時常為蒙市僑胞提供醫療資詢。

2014年在加州成立的美國華人執業醫師協會，成員主要來自北美及世界其他地區30多個醫療専業領域，是一個跨學科、跨專業、跨地區的海外華人醫生及醫院管理集團，目的在促進美中兩國醫學交流，進行醫療行業創業，並為中國醫學教育、住院醫師規範化培訓及醫療改革出力。

在理事會交接儀式上，陳雄鷹感謝即將卸任幹部所作的貢獻，並為協會今年各種獎項獲獎者頒發奬牌，與會者也期望該協會在陳雄鷹的領導下，同心協力更上層樓，凝聚更多的北美華裔醫生形成一股更具影響力的學術、創業及醫療力量。

華人 美國 中國

上一則

華府僑胞步行10萬哩 宣揚北京冬奧

下一則

馬州84%家禽養殖場檢測不合格

延伸閱讀

美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力

美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力
美海軍部長：中國若接收台灣 將威脅美國及全球經濟

美海軍部長：中國若接收台灣 將威脅美國及全球經濟
你開Mustang或許不會甩尾 但艾米許人的野馬會

你開Mustang或許不會甩尾 但艾米許人的野馬會
美再出疫苗強制令 擴及企業勞工與醫療院所員工共1億人

美再出疫苗強制令 擴及企業勞工與醫療院所員工共1億人
美中企業簽署20年合約 中國年進口400萬噸天然氣

美中企業簽署20年合約 中國年進口400萬噸天然氣
美國防部發布中國軍力報告 中外交部斥：罔顧事實

美國防部發布中國軍力報告 中外交部斥：罔顧事實

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆