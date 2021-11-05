抗疫前線英雄 陳雄鷹接任美國華人執業醫師協會會長

美國華人執業醫師協會新任會長陳雄鷹。(協會官網截圖)

任職於阿拉巴馬州蒙哥馬利市傑克遜醫院(Jackson Hospital)醫生部主任的陳雄鷹博士，日前在史丹佛大學(Stanford)李嘉誠知識和研究中心舉行的第七屆美國華人 執業醫師協會(Society of Chinese American Physician Entrepreneurs)年會，就任為該協會新一屆會長。

畢業於中國 廣州第一軍醫大學(現在的南方醫科大學)的陳雄鷹，來美後曾獲得阿拉巴馬大學(University of Alabama)分子生物學博士學位，之後即在蒙市的傑克遜醫院任職迄今，多年來除發表多篇學術文章外，並參與院內外多項專門醫療培訓或研究工作，他也是美國華人執業醫師協會創建人之一。

去年新冠疫情期間，該院收容的第一位新冠病人就是由陳雄鷹負責，之後他幾乎每天都要接觸新冠重症患者，在工作強度和壓力極大的情況下，仍順利完成任務，因此他被蒙市市府評為「抗疫前線英雄」(Frontline Hero)，此外，陳雄鷹還熱心地方公益，時常為蒙市僑胞提供醫療資詢。

2014年在加州成立的美國華人執業醫師協會，成員主要來自北美及世界其他地區30多個醫療専業領域，是一個跨學科、跨專業、跨地區的海外華人醫生及醫院管理集團，目的在促進美中兩國醫學交流，進行醫療行業創業，並為中國醫學教育、住院醫師規範化培訓及醫療改革出力。

在理事會交接儀式上，陳雄鷹感謝即將卸任幹部所作的貢獻，並為協會今年各種獎項獲獎者頒發奬牌，與會者也期望該協會在陳雄鷹的領導下，同心協力更上層樓，凝聚更多的北美華裔醫生形成一股更具影響力的學術、創業及醫療力量。