5-11歲新冠疫苗 喬州、北卡開打 即日起可上網預約

9歲的Leah Lefkove 3日在喬州底卡特(Decatur)一接種站完成COVID-19疫苗接種後，秀出她的疫苗接種貼紙。(美聯社)

聯邦衛生官員已批准了5至11歲的兒童接種輝瑞疫苗 ，喬治亞州衛生廳預估，該州將有約98萬7000名兒童符合施打資格。

喬州 衛生官員稱，新的接種對象也將接受兩劑疫苗，兩劑施打時間間隔三周，劑量是青少年和成人疫苗劑量的三分之一。

喬州5至11歲孩童的家長已可上網預約疫苗：viralsolutionsga.com。接種時家長須攜帶保險和身分證件，並在旁陪同。

連鎖藥局CVS表示，已開放上網預約喬州該年齡段孩童的新冠疫苗，預計7日起開打，網址：bit.ly/3CGuKxb。Walgreens也已開放預約，計畫6日起接種，網址：bit.ly/3wtxU5j。

北卡 衛生部門(NCDHHS)3日也宣布，該州5至11歲兒童即日起可以施打COVID-19疫苗。

衛生部門表示，此疫苗在臨床試驗中沒有發現安全問題或嚴重的副作用。5至11歲兒童的暫時副作用與年齡較大者類似，可能會手臂酸痛、頭痛、疲勞或疼痛一天左右。這個試驗有超過3000名5至11歲的兒童參與，志願者來自不同的種族，包括77%白人，6%非裔，8%亞裔，17%拉丁裔，7%的多種族。

所有北卡5歲以上的孩童，無論有無保險或移民身份，都能免費施打COVID-19疫苗，有關接種地點及預約信息，可上網：MySpot.nc.gov，或可致電北卡疫苗協助中心熱線：(888)675-4567，該中心工作時間是周一至周五早上7時到晚上7時，周末早上8時到下午4時。