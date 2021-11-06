房屋保險是否涵蓋倒下的樹木

作者專業保險經紀人Belinda Shu

根通常使樹木牢固地固定在地面上並直立生長。但有時比如大風、雷擊或如果一棵樹沒有得到妥善照顧——這些根不足以支撐這棵樹，這意味著它可能會傾倒並損壞您的家。根據導致樹木倒塌的原因，您的房屋保險 可以幫助承保災難。

1)房屋保險是否將涵蓋倒下的樹木對您家的損壞？

如果一棵樹倒在您的家中，您的第一步是確保您和您的家人安全。您必須打電話給您保險公司，他們將確定您的房屋保險是否有助於賠償損失。通常，如果您的樹倒在您家或您鄰居的樹倒在您家，您的房屋保單會承保損失。

2)如果您鄰居的樹倒在您家，是否在保險範圍內？

在風暴 期間，樹木和樹枝會對您的房屋造成嚴重損壞。如果您鄰居的樹倒在您的房子上，您可能會想知道誰應該負責支付損失。如果您鄰居的樹在風暴(或其他承保的危險)後倒在您的財產上並造成損壞，您向您的保險公司提出索賠。即使您鄰居腐爛樹倒在您的財產上，您仍然可以向您的保險公司提出索賠。這似乎不公平，因為您必須支付自掏腰包額 (deductible)。除非您有證據，您曾要求您的鄰居砍腐爛樹木，但他們沒有做，鄰居疏忽必須承擔法律責任，則鄰居及其保險公司可能必須支付損失，而不是您和您的保險公司

如果情況相反，並且您財產上的一棵樹損壞了您鄰居的財產，其作用相同：您的鄰居可能要考慮向他們的保險公司提出索賠。如果他們的保險公司發現這棵樹是因為您沒有維護它而倒下的，您和您的保險公司可能要負責賠償這些損失

3)房屋保險是否涵蓋樹木移除？

如果一棵樹因閃電、火災或車輛損壞等原因倒下，我們將支付有限的費用來移除樹木。

4)如何保護您的家免受樹木損壞？

保持房屋樹木健康有助於防止風暴期間可能發生的損壞。通過對您的樹木進行定期維護，您可以降低樹木倒在您的財產上的風險。並且，如果您發現您家中的一棵樹開始腐爛，請立即將樹砍掉，以免造成巨大的損失。如果您不確定您的樹木，請聯繫當地的樹藝師或樹木專家。他們可以提供有用的建議和樹木修剪服務，以確保您的樹木不會對您的財產造成危害。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC) 提供。需要進一步的信息和諮詢，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。 Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。