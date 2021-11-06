我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周日又要撥慢時鐘 一年兩次撥鐘美國人嫌麻煩

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

涼颼颼的季節 來碗熱騰騰的大鼓米線大鼓米線相信沸騰力量 現推會員儲值卡 充值愈多折扣愈大

亞特蘭大工商組
大鼓湯頭是用砂鍋在爐火上24小時不間斷熬製，將濃湯燒到華氏450度高溫沸騰翻滾。
大鼓湯頭是用砂鍋在爐火上24小時不間斷熬製，將濃湯燒到華氏450度高溫沸騰翻滾。

入秋後的亞特蘭大愈來愈涼颼颼，現在就到位於百福大道(Buford Hwy)和美豐銀行總行旁的大鼓米線(Dagu Rice Noodle)餐館，來碗熱騰騰的過橋米線和罐罐米線，立馬讓人從身體暖到心窩，元氣滿滿，活力滿滿！現在店家為回饋大眾的支持，推出會員儲值卡，只要充值50元，立即可獲10元的還返折扣，歡迎大家自用、送禮，兩相宜。

大鼓米線是中國的著名連鎖店，由影帝黃渤代言，連鎖店全球超過500家。立志將中國米線揚名美國的大鼓米線，自從在Doraville市開張以來，因嚴格品管、快速上餐的特色，再加上真材實料、湯頭香濃、食材新鮮美味，吸引了不少回頭客。這兒可以吃到工藝傳統的雲南粗米線，輔以創新吃法，已成為最具特色的中華美食之一。食客們還可以在大鼓米線Doraville店電視螢幕不斷播放米線的製作過程，從黑龍江哈爾濱五常市栽種水稻，到工廠以傳統工藝製成粗米線。

大鼓米線Doraville店東表示，該餐館以「健康美食」為宗旨，所有食材選擇的首要標準就是新鮮健康，米線純粹只有米和水，沒有其他的添加劑，軟滑潤爽，有大米的香甜味，質地疏鬆極易吸附湯汁作料，而且「不沸騰不出餐」更是大鼓米線對湯底的高標準嚴格要求。湯頭搭配半湯半骨，口口膠原，熬好的白色骨湯，米線若吃的不過癮，還可免費再續一碗，鼓動食客的胃。

大鼓米線以其展現不同口味層次感的過橋米線、熱騰騰鼓動味蕾的罐罐米線、及不斷出陳布新的各式清涼奶茶飲料甜品，在中國廣為人知，就像廣告詞所說的「鼓舞你的胃」般，受到大眾的歡迎。分店開設到亞特蘭大後，連老美都喜愛，外帶也不影響沸騰的美味。

這兒招牌罐罐米線有多種口味，如膠原大骨米線、酸菜魚米線、湘西手撕牛肉酸湯米線、牛大骨米線、一品牛肉米線、蕃茄大排米線、棒棒雞米線、椰香咖哩米線等，湯頭是用砂鍋在爐火上24小時不間斷熬製，將濃湯燒到華氏450度高溫沸騰翻滾。其中最受歡迎的膠原大骨米線最能顯現湯頭的精華，每碗都有一個豬筒骨，饕客可以大吸骨髓，近融化的骨髓香滑濃郁嫩，還有補精髓、益腎陰的功效。

罐罐米線熬好骨湯後，還會加入鮮肉末、鵪鶉蛋、玉米、木耳絲及各種口味配料，沸騰就起鍋。上桌後，客人再將米線徐徐放入熱湯中，可以清清爽爽地直接吃，也可以加上辣油香醋，吃個酣暢淋漓。而過橋米線方面，有原味、麻辣、蕃茄肥牛、養身菌菇、酸湯肥牛、泡菜肥牛等過橋米線可選。喜好素食的吃客，也可選全素的蕃茄米線和椰香咖哩米線。

在大鼓不僅可吃到地道米線，小菜也一定要嚐嚐。紅油筍片香脆可口，其中紅油是辣椒、香料炸油後，再浸泡一天後過濾而成，所以大鼓的辣油有特殊的香味；川北涼粉雖是素食，但「口感美到像肉！」；棒棒雞更是融百年技藝，並匯集川菜精華後自成一家的駐店特色小吃。其他的特色小菜，還有一品辣牛展、麻辣鴨舌、鹽酥雞、夫妻肺片、大鼓雞排、川北涼粉、秘製雞翅、紅油筍片、豆沙南瓜餅、紅糖糍粑、花果山冰粉等，還有各種波霸飲品和蜂蜜綠茶等。

大鼓米線還有米線、湯底分離的特製外帶盒，方便客人在自家或辦公室享受，詳情與網上點餐服務可上網：www.dagu-usa.com。亞城的大鼓米線位於Intown Plaza，正好在美豐銀行總行的隔壁購物中心內，地址：5090 Buford Hwy NE, Ste 110-111, Doraville, GA 30340，電話：678-757-6943。

大鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。
大鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。
大鼓注重消毒衛生，除在公共區域放有乾洗液之外，每張桌子都放有乾洗液，讓客人可以安...
大鼓注重消毒衛生，除在公共區域放有乾洗液之外，每張桌子都放有乾洗液，讓客人可以安心用餐。
大鼓米線飽受歡迎的牛大骨米線。
大鼓米線飽受歡迎的牛大骨米線。
大鼓米線推出會員儲值卡，充值金額愈高，回饋愈多。
大鼓米線推出會員儲值卡，充值金額愈高，回饋愈多。
沸騰上桌的番茄大排米線。
沸騰上桌的番茄大排米線。
大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。
大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。
炸雞排外酥肉軟，雞肉飽含肉汁，沒有乾柴感。
炸雞排外酥肉軟，雞肉飽含肉汁，沒有乾柴感。

中國 亞特蘭大 美食

上一則

影／廚房老鼠橫行 華府Popeye炸雞店關門

下一則

新州減塑 餐廳不主動給吸管 明年5.4起商店禁售塑膠袋

延伸閱讀

長知識了 大番茄是蔬菜 小番茄是水果

長知識了 大番茄是蔬菜 小番茄是水果

5元OMNY卡開售 網上充值可用7年

5元OMNY卡開售 網上充值可用7年
美豐獲最佳社區銀行評等各項數據表現亮麗 SBA貸款領先群雄

美豐獲最佳社區銀行評等各項數據表現亮麗 SBA貸款領先群雄
甘肅酒泉鐘鼓樓

甘肅酒泉鐘鼓樓
美豐獲最佳社區銀行評等各項數據表現亮麗 總資產逾25億 SBA貸款領先群雄

美豐獲最佳社區銀行評等各項數據表現亮麗 總資產逾25億 SBA貸款領先群雄
南柯記（二）

南柯記（二）

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍