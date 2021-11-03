喬州、北卡3華人參選 萬斯祺領先 顧泓彬、鄭瑋佩落敗

萬斯祺競選亞城第六選區市議員。(萬斯祺臉書)

2日為全美多地舉行地方層級官員選舉，其中在喬治亞州與北卡羅來納州 ，分別有三位華人 參與選舉：喬州的萬斯祺(Alex Wan)角逐亞特蘭大市第六選區市議員、北卡三角地區的顧泓彬(Hongbin Gu)及鄭瑋佩(Patty Cheng)則分別競選教堂山(Chapel Hill)市長及莫里斯維爾(Morrisville)市議員。

截至2日晚間10時50分，亞城市議會第六選區雖僅開了14%，但萬斯祺以83%的得票率領先另兩位對手，預計3日清晨將可宣布結果。顧泓彬與鄭瑋佩雖以2324票及557票落敗給現任市長海明格(Pam Hemminger)及市議員強森(Vicki Scroggins-Johnson)，但三人參選皆為華裔參與公眾事務寫下新的一頁。

曾於2010年起擔任8年的亞城市議員的萬斯祺曾表示，若重回議會後將持續為平等(equality)以及可持續性(sustainability)努力，讓市府能更好地運作並確保該市各項服務品質。他對於一路以來無論是鼓勵他參選，在門前豎立標誌、捐款，提供建議或是擔任志工的支持者及競選團隊表達由衷的感謝。

競選教堂山市長的顧泓彬。(顧泓彬競選臉書)

四年前當選教堂山市議員，成為北卡第一位華人議員的顧泓彬，今年競選該市市長雖不幸落敗，但她曾表示，無論是競選市議員或市長，她秉持初心，只求盡力，若能因此讓大家重視改善教堂山，使之成為以人、環境和社區為中心的宜居環境，並激起華人參政議政的興趣，她的參選就有價值。

鄭瑋佩競選莫里斯維爾(Morrisville)市議員。(鄭瑋佩競選網站)

來自台灣 的鄭瑋佩雖不幸敗北，但她表示還是會繼續以居民身分，參與公共議題討論。她說許多以前對政治沒興趣的華人，這次都來參與她的競選事務，有人表示，很高興她讓他們知道政府所在做的事。雖然落選，她說她在為社區帶來正面改變上是成功的。她也向所有鼓勵及支持的人表達感謝。