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原產於東亞 橫帶人面蜘蛛現身喬治亞州

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
今年喬治亞州許多地方都發現了原產東亞的橫帶人面蜘蛛。(記者林昱瑄／攝影)
今年喬治亞州許多地方都發現了原產東亞的橫帶人面蜘蛛。(記者林昱瑄／攝影)

今年喬治亞州多地都出現原產於東亞的橫帶人面蜘蛛(Joro Spiders)，該類蜘蛛體型龐大，顏色鮮艷，許多民眾因此心生畏懼。

橫帶人面蜘蛛，又名Trichonephila clavata，其蛛網有著具高度組織的輪狀網路，在日本、中國、韓國和台灣很常見。雌蜘蛛的身上有著鮮豔的黃色、藍色和紅色斑紋。當牠們的腿完全伸展時，可達三吋寬。

目前尚不清楚第一隻橫帶人面蜘蛛是何時及如何抵達喬州的。紀錄顯示，研究人員於2014年在亞特蘭大東北邊發現了一隻。牠們也在南卡羅來納州被發現，喬治亞大學的昆蟲學家哈德森(Will Hudson)更相信牠們已遍布南方。

當橫帶人面蜘蛛的腿完全伸展時，體長可達3吋寬。(維基百科)
當橫帶人面蜘蛛的腿完全伸展時，體長可達3吋寬。(維基百科)

丹佛自然科學博物館的蜘蛛學家庫欣(Paula Cushing)說，橫帶人面蜘蛛不會對人類或貓狗構成威脅，除非牠們感受到被攻擊，才會咬傷對方。

然而研究人員對於該蜘蛛會否對其他物種和環境產生影響，則意見不大一致。

喬州大學的另一位昆蟲學家辛可(Nancy Hinkle)說，橫帶人面蜘蛛有助於抑制蚊子和蒼蠅，且是少數會捕食棕色獾臭蟲的蜘蛛之一，這些臭蟲對許多農作物有著嚴重傷害。

然而，邁阿密大學研究蜘蛛行為的瑞普斯特拉(Ann Rypstra)在評估該蜘蛛的潛在影響時則十分謹慎，稱還需要更多研究。

業餘園丁和自然學家也對本地蜘蛛、蜜蜂和其他傳粉昆蟲的安全提出了擔憂。

多數的橫帶人面蜘蛛大約將在11月下旬前死亡，但專家們表示，牠們明年可能再度出現，且數量可能更多。

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