北卡台藝會國慶盃球類聯賽 4校拚高下

北卡台藝會舉辦的國慶盃四校聯賽於大家齊唱國旗歌中隆重閉幕。(記者王明心／攝影)

由北卡 台藝會舉辦的國慶盃四校球類聯賽日前在愛培科斯(Apex)社區公園舉行，僑民和留學生藉運動促進聯繫和交誼。

此次聯賽共有籃球、排球、網球、壘球四項運動項目，參賽學校除了北卡州大、北卡大學、杜克大學外，還有由社區人士和洛麗中文學校師生組成的「社區大學隊」。以往各校壁壘分明，激烈對抗，今年因為壘球賽參賽人數不夠，必須混校組隊，形成北卡大學和杜克大學聯合對抗北卡州大和社區大學的局面，主流球賽中的「校際世仇情結」在國慶盃聯賽裡得到和解。

籌畫人僑務諮詢委員黃光榮解釋去年因疫情之故，實體比賽改為線上直播遊戲競賽。今年疫情趨緩，各校同學和僑胞都很期待再上球場廝殺，但室內體育館還沒開放租用，只能利用公園的室外球場，也因在室外進行，羽毛球改為網球，另增壘球，讓大家一次玩得過癮。

參賽者於賽後紛紛表達參加球賽的興奮。杜克台灣 同學會會長柯劭珩說經過去年的空白，大家很開心又能聚首打球，且經過這次聯賽，以後就知道可以約誰打球。北卡大學台灣同學會副會長黃柏元說疫情期間一直悶在家裡，一聽到有聯賽，大家都熱情參與，歡祝國慶還可紓壓健身。8月剛到州大的趙紹佑在台灣時是系隊，很意外來美國 後不但有比賽的機會，還因打球交到朋友。跟他因球成友的林承勳當天除了為母校州大效力，也誇刀相助北卡大學隊。

四校選手在球場上廝殺競技。(記者王明心/攝影)

不只台灣留學生，在美洲長大的台裔孩子也覺得這活動意義非凡。陳思穎(Giovanna Chen)是北卡大學大一新生，在巴西生長的她用流利的中文說以前在巴西會參加中文學校的運動活動，沒想到才來美國不久就能和一群台灣學生打球，有種溫暖的熟悉感。在美國長大的黃揚理(Justin Huang)說一樣是打球，因場上用的語言不同，打起來氣氛很不一樣。小時候上過中文學校，大學時也選修過中文的包旭(Justin Pau)坦承不能完全聽懂隊友在喊什麼，但靠著默契，依然打得樂趣無窮。

各組球類冠軍(左上起順時針)：網球社區大學、排球北卡州大、壘球北卡州大和社區大學聯隊、籃球北卡州大。(記者王明心/攝影)

當日網球賽由社區大學隊奪得冠軍、亞軍北卡大學、季軍北卡州大、殿軍杜克大學。排球賽第一名北卡州大、第二名社區大學、第三名杜克。壘球賽由北卡州大和社區大學的聯隊奪魁、杜克和北卡大學聯隊居次。籃球賽名次分別為北卡州大、社區大學、杜克、北卡大學。

(上)有人東西掉落，大家幫忙尋找，球賽中斷(許妍飛提供)(下)打完球，參賽者累得癱在地上。(記者王明心/攝影)

黃光榮感謝贊助活動的亞特蘭大文教中心和Akashi日料餐廳，也感謝大家參與，期待明年球賽再次競技。