中佛州僑界捐贈食物慶雙十 逾200家庭受惠

慶雙十食物捐贈活動僑界義工合影。左起梁桂台、詹翠華、吳佩芬、王成章、徐國玲、簡雅嵐及莊杏珠。(簡雅嵐提供)

為慶祝雙十，中佛州 僑界日前在奇士美市基督教教會(Iglesia Cristiana Renuevo Church)舉辦食物捐贈，然後發放給社區弱勢，逾200家庭受惠。該活動由佛羅里達急難救助協會、大奧蘭多台灣 商會主辦，贊助單位包括大奧蘭多台灣同鄉會、大奧蘭多台灣人長輩會，駐邁阿密台北經濟文化辦事處及僑委會也參與協辦。

食物發放現場一景。(簡雅嵐提供)

中佛州僑界以捐贈食物給社區展現台灣關懷慶祝雙十國慶，兩地工作人員合影，左一為聯絡人鄭鴻鈞。(簡雅嵐提供)

當天活動在室內進行，每戶贈送分裝成箱的各類食物，以及特別設計訂製的「Taiwan Cares」環保購物袋。急難救助協會會長徐國鈴、副會長梁桂台、祕書長簡雅嵐，僑務委員王成章、僑務促進委員詹翠華、莊杏珠，駐邁經文處僑務祕書吳佩芬與APAPA亞裔公共事務協會佛州分會會長鄭鴻鈞等，均加入義工陣容，與牧師賈西 亞(Jairo E. Garcia)和食物發放組長Frany Fonten，一起在現場發送食物，並幫助耆老和需要的家庭搬送食物箱上車。

義工徐國鈴幫忙將食物箱搬上車。(簡雅嵐提供)

中佛州僑界國慶食物捐贈現場一景。(簡雅嵐提供)

義工簡雅嵐幫忙耆老搬食物箱上車上車。(簡雅嵐提供)

賈西亞代表受惠家庭向主辦單位致謝，感謝來自台灣的關懷，並祝福中華民國國泰民安。主辦單位也特別贈送口罩給牧師及教會，提醒加強防疫，該活動由鄭鴻鈞聯繫，這也是今年第二度舉行雙十食物捐贈。