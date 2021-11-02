喬州高中生今年畢業率83.7% 亞裔94％

喬治亞州的公立高中畢業率在2021年保持不變，州教育廳表示，83.7%的高中學生在今年春季按時畢業，與去年的83.8%沒有顯著差異，其中亞裔學生畢業率最高，達94％。

該州高中畢業率自2012年以來有所上升，當時只有不到70%的學生能準時畢業。

2019年的全美高中生畢業率為86%，這是該數據目前的最新資料。

由於疫情流行，原本可能影響高中生畢業的期末考試，其成績僅占全部的0.01%，而非原先的20%。今年也是喬州 取消其中四項期末考試後的第一年，只剩下代數、美國 文學和作文、生物學和美國歷史考試。目前尚未知這些變化對喬州畢業率的影響。

在COVID-19疫情爆發後，喬州學生的標準化測驗成績於去年有所下降，儘管在某些區域，僅有少數學生選擇應試。

在全州範圍內，94%的亞裔學生，87%的白人、84%的多族裔、82%的非裔和78%的西班牙裔學生能準時畢業。在殘疾學生中，70%的學生按時畢業，66%的母語非英語學生也是如此。喬州一直以來是非裔和白人畢業率差距最小的州之一。

該州有逾半學區 (102個)的畢業率超過90%，還有37個學區的畢業率超過95%。

在所有公立學區中，克勞福德郡(Crawford)畢業率最低，僅為71%。針對高中輟學生提供線上及面授特許學校的畢業率較低，為州少年司法部門服務的學校系統也是如此。