曾抗議長春藤名校對亞裔歧視 趙宇空參選佛州眾議員

李勐(前左)與趙宇空(前右)和與會華人合影 。(記者王政賢／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)日前邀請華人 社會活動家、參選佛州第50選區州眾議員的趙宇空到訪夏樂，並針對華人參政議政做演講。

趙宇空與協會會長李勐是雲南老鄉，認識多年。當天有近30人參加，演講後並於頤和園餐廳舉行晚宴。

趙宇空早年獲中國科技大學理學學士，1992年赴美留學，在南卡大學獲國際工商管理碩士，1996年至2018年間在美國 西門子能源公司就職。現在擔任美國亞裔 教育聯盟主席，10月宣布參選佛羅里達州眾議員。佛州是美國人口最多的第三大州，至今尚未有華裔當選州議員。

李勐(右)介紹趙宇空的著作。(記者王政賢／攝影)

活動由李勐主持。李勐表示，趙宇空一路走來，在西門子做到全球規畫總監，可說是實現了美國夢。他的英文著作「華人成功的祕訣」，追溯到華人儒家倫理價值觀：立志、節儉、齊家，非常可貴。

李勐(右)介紹趙宇空。(記者王政賢／攝影)

趙宇空指出，他2014年站出來發起亞裔對長春藤名校歧視的抗爭，從關心亞裔平等權益開始，逐漸關心到美國社會各方面的發展。在看到極左派不但歧視亞裔孩子，還限制人民言論、政治、經濟自由，所以他在去年參選國會議員，想幫助重建美國夢，並探索出華人移民參政議政的道路。

趙宇空在演講。(記者王政賢／攝影)

他說，2014年有個華裔學生，SAT滿分，積極參加各種活動，數學競賽排名全美前150名，卻被六所藤校拒絕。2015年，他發起了64個亞裔社團對哈佛大學入學歧視亞裔進行聯合申訴，之後他共同創建並領導了美國亞裔教育聯盟，促成聯邦政府改變大學錄取政策，以及對哈佛大學、耶魯大學入學歧視亞裔情況的調查。

趙宇空說，華人一定要勇敢站出來維護自己權益，積極參與社會規則的制定。他去年參選佛州聯邦眾議員時，得到了1000多位華人的支持捐助，他對此由衷感激。

趙宇空在演講。(記者王政賢／攝影)

這次在資深競選顧問的幫助下，分析了上次參選失利的教訓，對選情進行了全面分析，決定改選難度較小的州議員。他說，對少數族裔來說，這是穩扎穩打的參政戰略。

趙宇空、李文蘭夫婦這次專門從奧蘭多長途開車七個多小時到夏樂。當天，協會創會董事長衛高榮並特地從洛麗來電希望他順利當選。佛州州眾議員初選日是明年8月23日，大選是11月8日，如當選將於2023年1月宣誓就職。有關趙宇空參選信息，可上網：mikezhaoforflorida.com。