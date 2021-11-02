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州府帶頭反對 疫苗令施行否 喬州大學很混亂

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州立大學9月份時，某些員工示威抗議，要求學校強制師生戴口罩和接種疫苗。(美聯社)
喬治亞州立大學9月份時，某些員工示威抗議，要求學校強制師生戴口罩和接種疫苗。(美聯社)

包括喬治亞州政府在內的19個共和黨執政州，日前向拜登政府提出告訴，稱其強制聯邦合約工接種疫苗的命令違憲，然而在此同時，喬州的一些公立大學仍遵照聯邦命令，強制要求其聯邦合同雇員接種疫苗。

目前尚不清楚拜登的此一規定將影響多少喬州的雇員和身為學生的員工。

先前，喬治亞大學系統(University System of Georgia)無視於一些教師要求強制接種COVID-19疫苗或戴口罩的請求，反要求其旗下26所學校不能對此採取強制規定，引發了廣泛抗議。更有少數教職員工因拒絕遵守規則而被解雇或辭職。

然而，公立學校的員工資金可能有很大一部分來自於聯邦。喬治亞理工學院(Georgia Tech)一位教授上周在推特上寫道，據估計該校1萬4000多名員工中的薪資，有77%是由聯邦支付。

拜登於9月9日簽署了一項行政命令，要求與聯邦簽署合同的員工包括學生在內，必須接種疫苗、戴口罩並遵守社交距離規則。

殘疾人士或因宗教信仰原因可免於接種，但目前未知此豁免的範圍有多大。

喬州的四所大學—奧古斯塔大學(Augusta University)、喬治亞大學(UGA)、喬州州立大學(GSU)和喬治亞理工，其所占聯邦合同工的員工比例可能是該州最高的。

「聯邦合同每年提供學校數億元資金，」喬州大學校長莫爾黑(Jere Morehead)表示，「該經費對學校非常重要。」

有些學校，如北喬治亞大學(UNG)則表示，該校員工將不會受到此命令影響。

依規定，這些聯邦合約工須在12月8日前完全接種疫苗，這意味著尚未接種者必須把握時間落實接種。

莫爾黑表示，該校將在校內建築張貼標誌，並要求教師「在可行範圍內」於課堂上維持社交距離。喬州大學系統要求學校今年以面授為主，因此校園普遍爆滿。

其他一些共和黨執政的州，其大學則要求所有員工接種疫苗，以避免合規問題。喬州的學校表示，將單獨通知個別員工，未涉及聯邦資金的員工將不受影響。

喬治亞大學心理學教授弗里克(Janet Frick)一直支持強制戴口罩和疫苗。她說一些同事已被告知此一聯邦規定，但其他人則沒有得到明確指示。

「疫苗接種截止日很快就要到了，」弗里克在推特上寫道，「但此同時，我們的檢察長(attorney general)卻正對此提起訴訟。」相關政策的混亂訊息，很可能使得數百萬元的聯邦合同出現危機。

喬州大學系統發言人華萊士(Lance Wallace)表示，正在與喬州機關合作執行此一聯邦規定，但該州民選的共和黨官員又正以訴訟試圖阻止他們實施疫苗令。

他表示，校方將持續鼓勵所有學校的教職員生和訪客在校戴口罩，並接種疫苗。

疫苗 喬州 口罩

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