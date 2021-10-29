天柏灣台商會講座 3青年分享創業歷程

主講講員與主辦單位人員合影。左三至七：天柏灣台灣商會會長張瑞彬、Carl Yen、葉望輝(Stephen J. Yates)、Thomas Li，以及駐邁經文處僑務秘書吳佩芬。(陳紋美提供)

為促進僑界青年交流，天柏灣台灣 商會與駐邁阿密台北經濟文化辦事處聯合舉辦青年講座，三名青年企業家Carl Yen、Thomas Li及葉望輝(Stephen J. Yates)分別分享創業歷程及心得，講座後有提問及餐敘分享，60多名僑界青年出席，交流熱烈。

天柏灣台商會會長張瑞彬致歡迎詞。(陳紋美提供)

天柏灣台灣商會會長張瑞彬致詞表示，三位講師閱歷豐富，可為出席者帶來啟發及收穫，希望將來能繼續舉辦各式交流。

Carl Yen分享創業經過。(陳紋美提供)

Carl Yen為坦帕(Tampa)地區Naga Tea飲料店創辦人之一，2014年畢業於南佛州 大學(USF)，他分享身為醫學系學生，如何兼顧學業與工作，並鼓勵與會年青人勇於追求夢想。

Thomas Li分享申請E2簽證之技巧。(陳紋美提供)

Thomas Li長年從事科技業，曾於台灣微軟公司任職，同時擔任Good TV策略發展部門主管，2018年遷至坦帕並創立Ambisdom公司。他分享申請E2簽證經過，鼓勵大家跳脫框架，要有創新思維，才能獲成功。

葉望輝分享他的求學及職場經驗。(陳紋美提供)

葉望輝是前愛達荷州 共和黨主席，他鼓勵僑青們應發揮台灣優勢，在主流社會中提升台灣能見度，讓更多主流人士了解台灣在國際社會的重要性並從而支持。葉望輝出生於馬里蘭州的一個大家庭，因家中成員眾多，從家人各自不同的政治言論中獲得啟發，學習獨立思考。