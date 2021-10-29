北卡水患災民 可上網申請緊急貸款

(上圖)熱帶風暴弗雷德(Fred) 造成北卡鴿子河(Pigeon River)沿岸橋斷樹倒。(下圖)駐兵北卡的特遣部隊救援陷在水中的災民。(美聯社)

美國農業部部長維爾薩克(Thomas Vilsack)上周批准了北卡 州政府的請求，將該州12個郡列為洪水 主要災區，六個郡為鄰近災區，災區居民可上網申請該部提供的經濟支援。

熱帶風暴弗雷德(Fred)在今年8月中帶來過量降雨和洪水，使北卡西部遭受洪水和山體滑坡嚴重破壞，導致6人死亡，暴雨在鴿子河(Pigeon River)沿岸造成創紀錄的洪災，嚴重影響許多農場在番茄、辣椒和其他蔬菜的收成，基礎設施損失估計超過2000萬元。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)表示，農業部的支援將使農民和家庭獲得災後重建所需的資源，有助他們重新振作起來。主要災區和鄰近災區符合資格的農場經營者，有八個月的時間可申請緊急貸款 ，災區居民也可在網上申請FSA緊急貸款：bit.ly/3nyhpAy。

此次被指定的主要災區包括Buncombe、Cherokee、Clay、Haywood、Henderson、Jackson、McDowell、Macon、Madison、Mitchell、Transylvania、Yancey等12郡，鄰近災區為Avery、Burke、Graham、Polk、Rutherford、Swain等六郡。