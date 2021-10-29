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喬州富頓郡35校 撤銷校園口罩令

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

繼法耶特郡(Fayette)和亨利郡(Henry)學區近期取消口罩規定後，喬州富頓郡(Fulton)北部的35所學校，也決定從即日起，撤銷師生在校園內必須強制戴口罩的命令，不過，校車上仍須戴上口罩。

由於自開課第一周以來感染水平飆升，所有的富頓區學校均要求戴口罩。現在，位於該學區內三個城市：阿法瑞塔(Alpharetta)、瓊斯溪市(Johns Creek)、以及沙泉市(Sandy Springs)的學校解除了口罩令，僅「強烈建議」配戴。

該學區表示，儘管取消口罩令，但仍要求學生和教職員工繼續採取措施，控制社區感染水平，例如保持社交距離和經常洗手。

目前亞特蘭大區其他都會區，包括亞城公校(APS)、克來頓郡(Clayton)、底克甫郡(DeKalb)、谷內郡(Gwinnett)等，依舊維持強制口罩令。

這三個城市的COVID-19感染率在近14天內降至每10萬名居民低於100例以下。

截至26日為止，阿法瑞塔的COVID-19發病率為每10萬人中97.2例。在瓊斯溪市是91，在沙泉市是83.3。

該學區督學魯尼(Mike Looney)上周承諾，在開放五至11歲兒童接種COVID-19疫苗後的一個月內，將取消所有校園建築內的強制戴口罩規定。

該郡反對強制戴口罩的父母正與校董會對簿公堂，稱他們的孩子因被迫戴口罩導致身心健康受創。幾周前，學區在法庭第一戰中暫居上風。

口罩 學區 社交距離

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