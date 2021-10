喬大修改終身教授審查制 解雇將更易

喬州大學系統日前修改教授終身制審查方針,將使解雇具終身職的大學教師更為容易。圖為喬州州立大學(GSU)課堂一景。(GSU臉書)

由州長政治任命的喬治亞州 大學系統監管會(Board of Regents of the University System of Georgia),日前批准修改「大學終身教職任後審查(post-tenure review)指導方針」,反對人士表示,此舉將使解雇具終身職的大學教師更為容易,並讓喬州 大學系統更難招募新的人才。

該制度更改前,解雇終身職教授需要具有其他教職員的同行評審,但新制規定,喬州26所公立大學中的25所大學教授,只要連續兩次審查失敗就可能遭到解聘。

喬州教授在獲得終身職後,要在五年內接受任期後審查,此後至少每五年須再審查一次。

另外,該新的指導方針還新增了「學生成功與否」(student success)為考核項目,但並未詳加定義。

根據沙凡納晨報(Savannah Morning News)報導,此次遭刪改的大學終身教職制度創於1940年代,旨在保護學術自由、避免政治干預學術,杜絕校園泛政治化。縱使忤逆當權者,知識分子也不需懼怕遭當權者迫害解聘。然而推動此次改革者主張,終身制無法避免教師怠惰,也容易導致不易懲處表現不佳者。

時代雜誌(TIME)表示,監管會並無舉證喬州終身聘教授多數怠惰。另外根據2020年美國 大學教授協會(AAUP)報告,全美僅30%的大學教授通過升終身職、或正努力升等,換言之超過70%教師缺乏工作保障。

10月12日,1519位喬州大學教授聯署簽名公開信,抨擊此舉侵害大學學術自由、不利網羅研究暨教學人才,傷害喬州經濟競爭力。另外包括民主黨可能參選州長的艾布蘭(Stacey Abrams)也在推特上表示,此舉將「破壞我們的公立大學」。

AAUP主席穆爾維(Irene Mulvey)對此表示,該舉動在全美堪稱「顯著異常」(a remarkable outlier),她指出,在大多數大學中,「終身職教授只能因專業不適任,或是在同行教員參與的聽證會上,由行政部門證明該教員行為表現不佳,才有可能予以解雇。」

稍早,教堂山北卡大學(UNC Chapel Hill)新聞學院欲提供終身教職邀請普立茲獎得主校友Nikole Hannah-Jones任教,但遭保守派作梗,校董會之後雖提供終身職,但Hannah-Jones婉拒後已赴他校任教。

2016年威斯康辛州大學系統也通過類似改變大學教授終身職規定,共和黨去年曾嘗試在執政州內所有公立大學廢除教授終身制但沒有成功。

喬州大學系統監管會由19席委員組成,其中14席分別自聯邦選區由州長政治任命,另五席由州長逕行任命,任期七年,期滿得展延。