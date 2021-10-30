亞城來記燒臘人氣沸騰物美價廉享美食 來料加工更可品嚐私房菜

來記燒臘Chamblee店位於百福大道(Buford Highway)百福超市(City Farmers Market)旁。

喬治亞州 老字號廣東燒臘店「來記燒臘」(Best BBQ)，設在熱鬧的東方超市中，分別是位於Duluth大中華超市Food Court內及Chamblee市百福大道(Buford Highway)百福超市(City Farmers Market)旁，由於各式港式燒臘、茶點、粥粉麵飯、撚手粵菜物美價廉，還可以在超市買菜請來記燒臘現場來料加工，品嚐私房菜，大受食客的歡迎。

來記燒臘有著傳統的展示窗，內掛著黃澄澄誘人的叉燒、燒豬、油雞、燒鴨等等，加上撲鼻的菜餚香味，常讓人忍不住想停下腳步大吃一頓。來記燒臘提供口味道地的港式燒臘、粥粉麵飯、撚手粵菜及各式點心等，吸引不少食客前往用餐。

店東介紹，來記主要提供四大類佳餚：燒臘、粥粉麵飯、各式小菜及茶市點心。店家堅持使用上乘食材，由經驗豐富的師傅料理，天天新鮮現製。在燒臘部份，不論是蜜汁叉燒、脆皮燒豬、明爐火鴨或油雞滷味等，口味道地。來記還以優惠價歡迎公司行號、餐館，訂購金豬和餐館批發等。

茶市點心方面，由專業師傅主理的港式點心，選擇相當多。食客依菜單挑選自己愛吃的茶點，包括招牌鮮蝦餃、蠔皇鮮竹卷、豉汁蒸鳳爪、薑蔥牛百葉、荷葉糯米雞、蘿蔔糕、芋頭糕、鹹水餃、釀蟹鉗、馬蹄糕、各式腸粉等。

粥粉麵飯的種類也很多，從常見的皮蛋瘦肉粥、免治牛肉粥、雲吞麵、雙拼/三拼飯，到明爐火鴨粥、生滾魚片粥、魚蛋麵、蔥油雞麵、臘味炒飯、咖哩牛肉飯、洋蔥豬扒飯、廈門炒米粉、燒雞腿飯、滑蛋蝦仁飯、海鮮炒麵、叉燒撈麵等百餘種選擇，真會眼花撩亂不知該選擇哪個才好。粥粉麵飯的份量足，價錢合理，碟飯還附送例湯。

現炒小菜，除了來記自己提供的玉子豆腐煲、椒鹽多春魚、羊肉、排骨、蝦、各式煲菜等多種料理外，最特別的是「來料加工」的服務。客人可將在超市買好的食材直接交給來記，店家酌收費用後，由師傅將這些食材加工烹煮讓客人立即享用，這是其他餐廳無法提供的特別服務。

來記燒臘Duluth店位於大中華超市內，地址：2300 Pleasant Hill Rd, #B-6, Duluth, GA 30096，電話：770-623-2638。Chamblee店地址：5000 Buford Hwy NE, Chamblee, GA 30341，電話：678-395-6900。周營七天，營業時間上午10時30分到下午8時30分。