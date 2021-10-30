華美銀行第三季度財報成績眼淨盈利比去年同期增長41% 存貸款同創新高

華美銀行位於加州帕薩迪納的總部。(East West Bank提供)

華美銀行控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)日前公布2021年第三季度盈利報告，淨利達2億2540萬美元，較去年同期增長41%，平均有形股東權益報酬率(ROTE)達17.2%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，華美銀行2021年第三季度再次交出亮眼「成績單」。截至9月30日，總貸款 創新紀錄，達405億美元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)的影響，第三季度的總貸款較去年同期增加11%，主要得益於商業、住房和商業房地產貸款組合的穩健成長。同時，總存款亦創新高，達534億美元，較去年同期增長28%。其中，活期存款業務強勁成長，推動銀行存款組合進一步優化——無息存款現佔總存款的43%，去年為36%。

吳建民指出，即使在低利率的環境下，華美銀行也一如既往地持續提昇盈利能力。2021年第三季度的收入較去年成長24%。同時，有效的成本控管使調整後稅前撥備前收入(adjusted pre-tax, pre-provision income)較2021年第二季度增加26%。

華美銀行更憑藉2020年的強勁盈利能力，獲得美國 權威金融資訊媒體《Bank Director》的肯定。在該雜誌近期發佈的「2021年銀行績效計分卡排行榜」(2021 Bank Performance Scorecard)中，華美銀行從300間美國上市銀行裡脫穎而出，在總資產達500億美元的評比中榮獲第一名。

吳建民表示：「我們有信心以出色的表現為2021年畫上圓滿的句號，並在2022年持續穩步發展。」

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