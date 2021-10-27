協助住房穩定 北卡HOPE專案繼續接受申請

北卡的希望專案協助房東和房客度過因疫情而引起的經濟緊迫情況(取自希望專案官網)

為應付疫情對房客和房東 所造成的經濟衝擊，由北卡 公共安全部門(Department of Public Safety)主導的「北卡住房機會和防止驅逐」項目(HOPE，希望專案) ，運行屆滿一周年，所服務的家庭數量全美排名第二，在聯邦緊急租賃援助資金的支出總額排名第六。

在新冠大流行期間，HOPE藉著防止房客被驅逐和水電瓦斯被中斷供應來支援住房穩定，目前該計畫仍接受申請。

該專案從去年10月開始，為財務緊張的家庭向北卡的房東和公用事業公司發放了5億多元的大流行病救濟金，至今已向13萬5213個家庭發放逾5.2億元，其中超過4.61億支付給全州的房東和公用事業供應商。州長庫伯(Roy Cooper)表示，在未來幾個月的經濟復甦中，希望專案繼續向房東和公用事業公司支付費用，讓低收入 的租房者繼續住在有不斷電的房子裡。

該專案不只支援房客，也協助房東。除了在疫情期間確定租戶繼續有安全住房外，也對因疫情而遭受財務挫折的房東提供經濟支援。在5月17日開始的第二階段中，該專案已經向3萬727個房東郵寄支票，超過5500個房東聯繫了HOPE，介紹難以支付租金的租戶。

目前該專案繼續接受房東推薦，可通過HOPE專案網站或聯繫HOPE呼叫中心：888-9ASK-HOPE(888-927-5467)，提交租戶姓名和聯繫資訊，專案專家將跟進租戶，説明啟動申請流程。

除了租金，「希望專案」也仍在接受北卡88個郡的低收入租戶申請水電瓦斯帳單援助，申請者可在HOPE.NC.gov網上申請，或在周一至周五上午8時至下午5時致電：888-927-5467。