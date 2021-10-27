喬州9月失業率 降至3.2%歷史新低

喬治亞州的失業率在9月份降至3.2%的歷史新低，這是該州失業率連續第17個月下降。

8月份的失業率為3.5%，比去年9月的6.5%降了一半以上。喬州 在2020年4月疫情 爆發時失業率曾達到12.5%的歷史高峰。

該州先前的最低失業率為2020年1月的3.3%。

隨著更多人找到工作，喬州失業人數在9月下降至約16萬8000人。近幾個月來一直停滯不前的勞動力(labor force)在9月份則略為下降。

雇主薪資單就業 人數(employer payrolls)，是許多經濟學家衡量勞動力市場的首要指標，相較起8月份小幅上升，達到458萬人。與去年同期相比高出了19萬5000人，但仍較疫情爆發前低了1.9%。

另一項住家調查顯示，喬州回報有工作的人數在9月份回升至500萬以上，與歷史高峰僅相差0.5%。

薪資單和住家調查是分開進行的，有時會得出不同的結果。住戶調查包括所有工作的人，包括自雇者或暫時失業人士。

共和黨州長坎普(Brian Kemp)表示，疫情期間他對於企業僅實施了很少的防疫限制措施，這促進了該州經濟快速復甦。但一些民主黨人表示，該州的復甦很大一部分要感謝於聯邦政府挹注的額外資金。

9月份全美非農就業人數增加了19萬4000人，增速低於預期。全國失業率從8月份的5.2%降至9月份的4.8%。

根據喬州勞工署上周四的就業數據，在截至16日的一周內，約有8000人申請了新的失業救濟。該州的新失業金申請數已降至疫情前的水準。

在截至9日的一周中，領取常規州失業救濟金的總人數約為11萬1000人，仍遠高於疫情前的水平。