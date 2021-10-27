國際領袖基金會北卡會長陳海娜 獲州長頒特別獎

羅德島州州長麥基(Daniel McKee)頒發特別獎，表揚陳海娜培養下一代領導人有功。(陳海娜提供)

國際領袖基金會 (ILF)北卡 分會會長陳海娜日前在該會於羅德島州中央瀑布市河畔舉辦的會議中，獲羅德島州州長麥基(Daniel McKee)頒發特別獎，表彰她培養下一代領導人的付出。

陳海娜表示，希望更多華裔美國 人考慮擔任公職，回饋服務社會，並鼓勵年輕人申請該會政府實習計畫，這些寶貴經驗與學術成就一樣重要。

參加盛會的國際領袖基金會各州代表。(陳海娜提供)

陳海娜說，很榮幸北卡分會因培養北卡年輕人領導力的貢獻而受肯定，但還有許多地方要向羅德島分會學習，因該分會會長葉超和妻子在該州為公益奉獻，慷慨回饋社區的精神是大家的表率。

她和丈夫陳志光將繼續為年輕領導人做好預備工作，爭取加入ILF公民研究員計畫，獲得在白宮和聯邦政府的實習機會。

國際領袖基金會創會會長董繼玲在會上表示，新冠病毒對中小企業造成衝擊，反亞裔 仇恨犯罪也打擊了亞裔社區的士氣，此刻亞裔、華人的團結合作、獻身公益，對美國的繁榮、復甦也更為重要。

麥基感謝華裔在羅德島州捐贈口罩、開發商機、爭取龍舟、頒發獎學金鼓勵年輕學子等方面的貢獻。前美國交通部政策副部長傑龍(Joel Szabat)說，很高興看到美國的亞裔國會議員，由該會成立時的三位增加到今日的21位，成長了七倍，而今日社會對民主定義的分歧見解，是人們面對的新挑戰，美國是否能再如過往般成功，要看包括亞裔的所有美國人民如何因應。

北卡分會於2019年由陳海娜成立，會員包括北卡科技、生化、醫療、商業、法律等領域的菁英。成立不久就遭遇新冠疫情，但該會仍積極舉辦青少年講座、輔助青少年到政府機關實習、組織捐助防疫用品給前線工作人員等。

今年7月還舉辦北卡第一屆青少年創新創業大賽，鼓勵亞裔下一代以創新精神、積極思維，正向面對疫情後的世界。

ILF總會於22年前創建，主要宗旨之一是鼓勵年輕一代亞裔積極參與公眾事務，培養領導能力，為社區、國家奉獻心力，全美已有超過20個分會。