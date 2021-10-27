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趙宇空參選佛羅里達州第50區州眾議員

記者陳文迪／佛州報導
亞裔教育維權領袖趙宇空宣布參選佛州眾議員，圖為趙宇空與妻子李文蘭。(記者陳文迪／攝影)
亞裔教育維權領袖趙宇空宣布參選佛州眾議員，圖為趙宇空與妻子李文蘭。(記者陳文迪／攝影)

致力維護亞裔教育權益的西門子能源公司(Siemens Energy)前全球規畫總監趙宇空(Yukong "Mike" Zhao)日前宣布競選佛羅里達州第50區州眾議員，希望能接替自2016年以來代表該區的州眾議員普拉森西亞(Rene Plasencia)席次，繼續捍衛美國夢。他也是繼鄭鴻鈞後，第二位投入佛州州眾議員選舉的華裔。

亞裔教育維權領袖趙宇空宣布參選佛州眾議員。(趙宇空提供)
亞裔教育維權領袖趙宇空宣布參選佛州眾議員。(趙宇空提供)

趙宇空曾於2020年參選佛州第七選區聯邦國會議員，首開佛州華人參選聯邦層級公職紀錄，惜未能出線。

趙宇空多年來支持華人和亞裔社區的維權抗爭，領導美國亞裔教育聯盟(Asian American Coalition for Education, AACE)，反對長春藤名校等大學對亞裔孩子的入學歧視，為亞裔孩子的平等教育權益抗爭。

趙宇空表示，他是經歷過中國文革災難的第一代移民，珍視美國民主價值，他的政見包括捍衛佛州人民的政治和言論自由、保障經濟自由，並確保所有佛州合法居民機會平等；更將保護亞裔在佛州的合法權益，包括通過立法方式，確保亞裔在佛州不遭受入學等教育歧視。

趙宇空在中國成長，他的父親在文化大革命期間曾遭受迫害。1992年，他抵美留學，從一名貧困的研究生開始尋求美國夢。1996年獲南卡羅來納州大學國際工商管理碩士學位，並遷居奧蘭多迄今。

有關加入助選義工及其他競選資訊，可洽其競選委員會聯繫人范文莉，電話：(321)666-4188，電郵信箱：[email protected]

亞裔 佛州 美國

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