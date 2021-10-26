勇士隊再奪國聯冠軍 亞城球迷樂翻

24日對道奇一戰擊出關鍵三分全壘打的羅沙里奧(Eddie Rosario)，捧著其最有價值球員(MVP)獎盃。(美聯社)

大聯盟職棒亞特蘭大勇士 隊(Atlanta Braves)24日擊敗洛杉磯道奇隊(LA Dodgers)，奪下國聯(National League)冠軍，這也是自1999年後，該隊再度闖進美職總冠軍世界大賽。

勇士隊將與美聯(American League)冠軍休士頓 太空人隊(Houston Astros)自26日開始進行7戰4勝制爭取世界大賽總冠軍，前兩場賽事分別是26日與27日在休士頓比賽，29日返回亞特蘭大主場連續三場賽事，視需要第六場與第七場則計畫於11月2日與3日回到休士頓。

勇士陣容老幹與新枝兼具，季中一度為傷兵所苦，於國聯冠軍戰最後一戰，新球員羅沙里奧(Eddie Rosario)在關鍵時刻打出三分全壘打，帶領球隊最終以4比2擊敗道奇隊，他也獲選國聯冠軍賽最有價值球員MVP。

勇士隊總教練史尼克(Brian Snitker)自2016年季初臨危受命掌兵符，本季賽前已連續三年勇奪國聯東區冠軍，更於2018年榮獲大聯盟年度最佳總教練。

史尼克1977年加入勇士球團小聯盟，累計選手生涯、教練和總教練超過45年。他於1980年從選手決定轉任教練，全因全壘打王漢克阿倫 (Hank Aaron)親自致電邀請加入幕僚，借重他識人及培養選手能力，無數勇士球星經史尼克指點調教終成大器，譬如名人堂巨投史摩茲(John Smoltz)1987年初出茅廬即由他提點，勇士名人堂強打瓊斯(Chipper Jones)1991年由史尼克擔任打擊教練提升表現。

每當球團人事大搬風，史尼克便來回循環執教於大聯盟與小聯盟間。近年聯盟興起量化數據分析，但他仍持續走老派傳統風格，外媒運動畫刊(Sports Illustrated)稱讚其大器晚成、好事多磨(Better Late)。

勇士隊表現令所有球迷興奮，其長期球迷Chung-Fu Yang雖已於多年前搬到華府，但仍關心勇士隊，對於該隊佳績，他興奮表示「要趕緊買票帶兒子去看，一生只有一次」。