喬州50%民眾完成接種 補強針開打

根據25日的最新數據，50%符合接種資格的喬治亞州民眾已經完成了COVID-19疫苗 接種；56%的民眾，意即578萬人，至少已接種了一劑疫苗。而該州衛生部門將於26日起，開始提供莫德納 和嬌生 疫苗的補強針施打。

喬州公衛署表示，凡是符合以下條件，並且距離最初兩劑輝瑞或莫德納疫苗已間隔六個月或更長時間者，均可施打補強針：65歲及以上者、居住在長期護理機構中的18歲以上者、任何18歲以上已患有疾病者、在高風險環境中工作或生活的18歲以上人士。

而先前接種嬌生疫苗的18歲以上人士，則建議應在首針至少兩個月後再接種補強針。

官員表示，民眾可自行選擇何種疫苗作為補強，而並非所有地點都提供所有類型的疫苗。有關疫苗訊息或預約接種可上網：dph.ga.gov/covid-vaccine，或vaccinefinder.org。

白宮官員日前已經宣布，五歲至11歲兒童的新冠疫苗未來幾周可望獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准。亞特蘭大都會區的兒童，可能在近期內可接種疫苗。

WSBTV報導，在兒童疫苗被批准後，該州將不會有任何大型接種站，藥房和小兒診所預計將在此年齡段的疫苗接種上發揮主要作用。