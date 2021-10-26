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世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11月10日報名截件

【本報訊】
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，每年都有大量作品參賽。(主辦方提供)

為鼓勵華人學子發揮想像力及創造力，世界日報美國味全公司共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽進行創作，比賽主題為「我的校園新生活」。新冠疫情影響美國學生已久，相信對於迎接新學期的大小朋友來說，在回歸校園這點會感觸頗多，對於疫情下的校園新生活更是有著不同的想法與心得。本次活動希望讓孩子們能透過畫筆描繪自己在疫情下的校園生活，進而盡情發揮他們的繪畫水平、想像力與藝術天份。

今年比賽將依年齡分成五組，6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋乘14吋)設計作品，主題為「我的校園新生活」。本屆比賽採取線上(數位)投稿，詳情請瀏覽活動官網：bit.ly/wcwj21。

若選擇郵寄投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)於11月10日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave., Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異者，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元，評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。參賽詳情可上網：bit.ly/wcwj21，或電洽詹先生：(718)746-8889轉分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)

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「我的校園新生活」繪畫賽開跑 11/10截件

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世報與味全合辦「我的校園新生活」繪畫比賽開跑 11/10截件

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世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11•10截件

世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11•10截件
世報、味全合辦「校園新生活」繪畫賽 11/10截件

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