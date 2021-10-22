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住房可負擔氣候佳 夏樂、洛麗全美首選

記者王政賢／北卡羅來納州報導

近日全美房價狂飆，如果還要將天候等因素考慮進去，選擇可能更加困難。根據Property Shark網站以住房花費和氣候舒適度對人口超過15萬的全美城市進行排名，結果顯示北卡是全美全年氣候溫和且可負擔住房的首選地，其中夏樂和洛麗高居前兩名，兩地每年炎熱天數較少，結冰的天數適中，兩地年度晴天數分別為109天和111天。

夏樂居民的中位收入約6萬3000元，房屋售價中位數為29萬8000元，其負擔能力指數(收入用於支付每月住房費用的比率)29%；洛麗的負擔能力指數則為21%，其收入中位6萬7000元，而房屋售價中位數為23萬元；北卡綠堡市(Greensboro)則排名第五，負擔能力指數為23%。

Property Shark以中等收入屋主將不超過其收入的30%用於每月住房支付的前提下，考慮了每年晴天天數；達到極端溫度天數；多雨多風的氣候變化等進行分析。結果顯示，尋找溫和氣候和可負擔住房者大多會選擇南部和東南部地區，希望避免夏季高溫的購房者首選則是費城。

另外，喬治亞州哥倫布市(Columbus)在總體氣候溫和的可負擔住房排名位居第三。該地天氣全年舒適，每年只有大約一個月的氣溫達冰點，雖然每年平均有78天達到華氏90度以上，但一般均保持在80至90度之間，當地負擔能力指數則為16%。

對於想要逃離寒冷氣候的人來說，首選是南部的陽光地帶。其中佛州傑克遜維爾(Jacksonville)的冬季最溫和，冰點以下天數最少，只有15天，排名第九。該城的負擔能力指數則為25%，收入中位數為5萬4701元，而房價中位數為22萬7143元。

完整排名可看：bit.ly/3niCdvQ。

指數 北卡 房價

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