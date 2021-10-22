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亞城街頭賽車猖獗 占道阻交通

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
上周日凌晨，亞城城中區附近桃樹街陸橋被街頭賽車手佔據，阻礙交通近一小時。(@restingjurisface影片截圖)
上周日凌晨，亞城城中區附近桃樹街陸橋被街頭賽車手佔據，阻礙交通近一小時。(@restingjurisface影片截圖)

亞特蘭大的街頭賽車日益猖獗，上周日凌晨，城中區附近的桃樹街(Peachtree St)陸橋北側突然被許多街頭賽車手佔據，多輛車當街追逐，險象環生，並導致交通阻塞近一小時。

亞城警方據報趕到現場。但在警方到達前，賽車手已離開了現場，該事件即使過了幾天後，街道上仍殘留著黑色的煞車痕跡，而事發當天，混亂情形也影響了附近的商家，例如Deering Rd.旁的Motel 6。

Motel 6業者馬克(Marc)表示，39年來他一直在該地經營汽車旅館，近期的疫情已對他們造成嚴重打擊，而現在街頭賽車和魯莽駕駛(reckless driving)更進一步導致企業面臨風險。

「每個房客都跟我抱怨噪音，」馬克說，部分客人甚至要求退款。

他說，當天混亂從凌晨12時30分持續到1時多，汽車四處打轉，發出極大聲響，旅館停車場甚至爆發了打鬥，有汽車任意倒車堵住交通。

他說，這已經不是第一次發生這種情況了，他計畫本周與附近的其他企業主一起要求亞城警方在附近部署更多警力，阻止上周末情形重演。

今年亞城街頭賽車一直是執法部門關注的主要問題之一，州長坎普(Brian Kemp)甚至推出立法，將觀看、參與或組織街頭賽車活動均列為犯罪。

對此，亞特蘭大警方與喬治亞州巡警等機構共同發表了聲明，警告如果有人要到亞城犯下任何罪行，警方一定會找到、逮捕嫌犯並追究責任。

上周末，亞城警方共攔下了612輛車，發出442張罰單或逮捕，其中包括16次魯莽駕駛、16次酒後駕車、17次駕車追逐、6件收繳非法武器(recovered weapons)和31輛車被扣押。

賽車影片網址：https://reurl.cc/6DjxAZ。

賽車 汽車 亞特蘭大

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