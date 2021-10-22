夏樂新規 禁用塑膠袋回收落葉

北卡 夏樂市政府發布一項新規定，即日起禁止該市居民使用塑膠袋回收落葉。

市府指出，塑料袋造成的環境問題，包括每年海洋中超 過800萬噸的廢物以及燃燒後產生有毒氣體，然而很多人表示，不習慣使用紙袋裝落葉，且抱怨「用紙袋裝很費勁，紙袋容易變濕有氣味，也容易破」。

為落實新措施，夏樂市居民可至1105 Otts St.的Solid Waste Services office或梅克倫堡郡任何一家回收中心領取免費紙袋。民眾也可以付費讓私人草坪維護公司收取落葉，或可將樹葉做成堆肥。據Gardeners.com網站稱，落葉可以用來餵養蚯蚓和有益微生物，還可用來製作花園中保護土壤的覆蓋物。

回收業者Rodney Jamison提醒民眾，在將落葉置於垃圾箱前應確保：樹枝的長度不應超過五呎；樹枝和鬆散碎屑的直徑不應大於四吋；每個院子裡的垃圾堆不應高於三呎，並要按類型分類：樹葉、樹枝和鬆散的碎屑；庭院垃圾堆應彼此相距兩呎。

如果民眾將廢棄庭院垃圾處置妥當，垃圾收集人員就可輕鬆收走，該市還建議居民在收垃圾當天早上6時前，就將庭院垃圾放在路邊，留意勿擋住人行道或四處散落。

居民也可親自將庭院垃圾裝在紙袋，或以重複使用的容器，直接帶到梅郡的四個回收中心：17131 Lancaster Hwy, Charlotte、12300 N. Statesville Rd, Huntersville、8007 Pence Rd, Charlotte或140 Valleydale Rd, Charlotte。

當地華人 居民說，很多華人都習慣用落葉作為堆肥，因此該項新政影響不大。