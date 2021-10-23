影響汽車保險費的因素

作者專業保險經紀人Belinda Shu

我經常聽到這樣的問題：為什麼我的保險 比我朋友貴？有些人認為每個人的保險費都一樣，這是錯誤不正確的。保險費定價基於許多因素，這就是為什麼每個人都有不同的保費 。簡而言之，您的評級因素風險越小，您的汽車 保險單就越便宜。例如駕駛記錄，信用或車輛類型——對汽車保險成本有相對較大的影響。其他的如性別或婚姻狀況——則不那麼重要。以下是汽車保險公司最常使用評級因素。

1)年齡：例如年輕(21歲以下)和年長(65 歲以上)的司機會更貴。

2)駕駛歷史/索賠歷史：您的索賠和違規罰單越多，就越貴。

3)保險信用評分：保險信用評分在保險行業非常普遍，並且已被證明可以有效預測未來保險索賠的可能性。雖然擁有良好的信用保險評分並不一定意味著您是一名優秀的司機或更負責任的房主。

保險信用分數和信用分數是兩個獨立的實體。

*信用評分：您的貸款機構使用您的信用評分，以確定您償還債務的可能性以及利率。

*保險信用評分：您的保險公司使用基於信用的保險評分，評估您提出索賠的可能性。他們將使用分數和其他因素來確定您的費率。保險信用評分不會影響您的信用評分。

4)家庭地址：不同的郵政編碼有不同的費率。不同的城市有不同的費率。

5)保險範圍：您擁有的覆蓋範圍越高，費用就越高。

6)車輛年份、型號和品牌：不同的汽車有不同的安全和索賠歷史以及不同的價格。

7)捆綁折扣：您捆綁的保險越多，獲得的折扣就越多。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。需要進一步的信息和諮詢，可聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。