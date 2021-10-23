喬州11.3展開選區重劃立法討論 民權組織：亞裔大幅增長54.8% 移民代表性與權力不容忽視 選區重劃應公開公平對待

參與專題討論的主講人，左起美國人口普查局數據傳播專家 Anh Nguyen，亞美公義促進中心亞特蘭大分會(AAJC-Atlanta)夥伴關係主任Karuna Ramachandran，泛亞社區服務中心副執行長Victoria Huynh，非裔女性觀察組織(Women Watch Afrika)創始人兼首席執行長Glory A. Kilanko，喬治亞Familias Unidas 創始人Maria Rosario Palacios。(少數族裔媒體提供)

喬治亞州政府與議會將於11月3日召開選區重劃特別立法會議，這項立法工作將影響未來長達十年公職人員選舉與公共福利。據日前舉辦的一項民權線上會議指出，喬州 族裔多樣性佔64.1%，超過十分之一喬州居民出生在海外，然而他們憂慮喬州當前選區重劃工作欠缺公開透明度，不理會少數族裔代表性被公平對待的要求，不提供任何英語以外的語言服務，呼籲大眾向喬州當局施壓，公開選區重劃的流程細節、劃分標準、及提供多種語言翻譯資訊。

少數族裔媒體服務中心(Ethnic Media Services)與喬州移民權力聯盟(Georgia Immigrant Rights Alliance)共同主辦此一專題討論，當天邀集人口普查 局、亞美公義促進中心亞特蘭大分會(AAJC-Atlanta)、亞特蘭大泛亞社區服務中心(CPACS)、非裔女性觀察組織(Women Watch Afrika)及喬治亞Familias Unidas等負責人與會，討論喬州因人口普查數據展開重劃選區的過程，對少數族裔社區的影響及相應對策。

觀察家估計，喬州立法者至少需要兩周時間繪製出該州國會和州立法區的新選區地圖，然後投票通過。

2020人口普查數據顯示，全美有3億3000萬居民，喬治亞州有1071萬居民，比十年前增長10.6%，增速在全美名列第五名。而喬州人口最多的前五個郡，分別是富頓郡、谷內郡、卡布郡、底克甫郡和克來頓郡，其中富頓郡人口為106萬。人口普查的目的之一是依數據分配國會席位，結果喬州在435個眾議院席位中沒有變化，仍為保留14個國會席次。

人口普查數據結果，亞裔 人口雖比十年前增長54.8%達到47萬9000，雖僅佔喬州總人口的5.3%。但亞裔在喬州主要聚居在亞特蘭大都會區，所以位於此地區的國會第六選區，亞裔人口則佔了11.71%。另外，18歲以上的亞裔有39萬8000人，其中完成選民登記有13萬3000人，僅佔33%，明顯偏低；同時，參與公職投票則有12萬5000人，不到亞裔人口的三分之一。

與會者強調，公開公正的重新劃分過選區過程，可公平地代表各種聲音，這不僅直接關係公職人員選舉，也與當地學區、公共建設和福利等有關。但是當前喬州當局正在進行選區重劃的舉措，可能反而會削弱移民的權力，將造成毀滅性影響。

他們指出，人口數據顯示移民增長快速，所以應有更多的代表性，但喬州當局和代議士卻未公開這類問題議程、討論與相關資訊，因此要求喬州將討論過程公開，以保障透明度及社區成員的參與度；同時增加英語以外的語言資訊。

與會者並且表示，許多移民並不了解選區重劃所為何事、過程及最終結果，這與大家的切身利益相關，希望大家積極地參與這項立法。