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​北卡莫市市議員候選人鄭瑋佩：妥善管理稅金

記者王明心／北卡羅來納州報導
市議員候選人鄭瑋佩(Patty Cheng，中)在論壇上提出她的政見。(記者王明心／攝影)
市議員候選人鄭瑋佩(Patty Cheng，中)在論壇上提出她的政見。(記者王明心／攝影)

北卡三角地區莫里斯維爾市(Morrisville)市議員候選人鄭瑋佩(Patty Cheng)，日前參加該市商會舉辦的候選人論壇時表示，該市預算在過去八年間增幅高達64%，如果順利當選，她將確保居民所繳的稅金得到妥善管理。

莫市11月將選出市長和三名市議員，當天所有候選人都列席參加了論壇。每名候選人在活動中以兩分鐘自我介紹。鄭瑋佩介紹自己時說，她來自台灣新竹，已在莫里斯維爾住了13年，曾任該鎮預算委員會成員，該鎮在她任職期間獲得了AAA級債券的財務管理評級。

而自2017年起，她擔任調整委員會成員，是2020年的副主席，在資金管理和財務報告上有相當豐富的經驗。她說如果當選，將確保市民所繳納的稅款花在經過嚴格審查的專案。

論壇由商會董事會成員崔波(Ray Trapp)主持，他表示，許多在該市工作的人因負擔不起房價，也付不起房租，而被迫住在市外，對於如何確保該鎮有更多可負擔的住房？鄭瑋佩說，位於三角地區中心的莫市本來對住房的需求就大，照目前住房市場，公寓租金和房價不太可能下降。

她說，該市在鼓勵新開發項目提供7%符合經濟適用房方面做得很好，建議再向聯邦住房管理局申請建設低收入住房撥款，並與像DHIC這樣維護住家權益的組織合作開發可負擔房屋。

參加論壇的候選人與主持人崔波(Ray Trapp，右三)合影。左一為鄭瑋佩。(記...
參加論壇的候選人與主持人崔波(Ray Trapp，右三)合影。左一為鄭瑋佩。(記者王明心／攝影)

至於如何保持該市在就業和房地產市場上的競爭力，她表示，莫市目前的房產稅比凱瑞高，為鼓勵居民長期居留，需要逐步降低稅率，使該市成為更實惠的居住地。她也建議為小企業建立一個好的發展環境，避免設立太多限制。

全體市長和議員候選人都列席參加。(記者王明心／攝影)
全體市長和議員候選人都列席參加。(記者王明心／攝影)

該市11月要發行的債券公投，她則持反對意見。她表示，市政府一方面談支持住房負擔能力，另一方面又要提高房產稅發行債券，這是互相矛盾的。她解釋擬議中的公園計畫實則阻礙了當地社區居民的出入，而且幾分鐘之遠就有網球場，為何還要破壞綠地，蓋另一個網球場？何況砍掉樹，在河灘上建造公園，容易導致洪災，而目前議會提議開發的地產就有95%是在洪泛區。

莫里斯維爾(Morrisville)商會舉辦候選人論壇。(記者王明心／攝影)
莫里斯維爾(Morrisville)商會舉辦候選人論壇。(記者王明心／攝影)

此外，要花上300萬元擴建的機場大道(Airport Blvd)也沒有工作項目清單，她主張在沒有更好計畫推出前，不會支持大幅度增稅。

鄭瑋佩說，其目標是通過保持低稅率，讓該地成為每個人都負擔得起的地方。該市議會需要有人為居民發聲，控制政府過度消費，而她就是理想人選。

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