川普支持者「接管」喬州多地共和黨團

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，川普 支持者已成為喬治亞州當地多個共和黨 分會的主導者，並正改變該黨在地方和州層面的議程。

此一變化立即感受到最大威脅的是現任喬州 共和黨州長坎普(Brian Kemp)，他在2018年競選時得到川普的支持，但去年他拒絕推翻拜登在喬州勝選選情後，川普已與他徹底決裂。川普不僅稱其為「災難」，更暗示他更喜歡民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)擔任州長。

幾十年來，喬州亞特蘭大郊區的卡布郡(Cobb)一直是該州最具影響力的共和黨分會之一，並推動了前聯邦眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)和前聯邦參議員伊薩克森(Johnny Isakson)等人的職業生涯。

然而，近年來，曾是共和黨鐵票堡壘的當地優勢已漸失，民主黨在過去十年中後來居上—最終去年拜登在該郡贏得勝利。

據亞特蘭大憲報(AJC)報導，在喬州去年轉藍之後，包括卡布郡共和黨在內，有越來越多的當地黨分會由川普的支持者掌控。

現在，對坎普的敵意已經從川普本人蔓延到基層。

四年前，當坎普開始投入州長競選時，卡布郡共和黨張開雙臂歡迎。然而，今年9月下旬，該組織指責他未能兌現關於移民的競選承諾。該郡前共和黨主席謝波特(Jason Shephard)稍早已辭去郡黨委職務。

卡布郡年輕共和黨人組織(Cobb County Young Republicans)則發表聲明譴責其郡黨部，並聲明將支持坎普。

AJC指出，川普支持者已在喬州「至少十幾個郡」爭奪當地共和黨控制權；其效忠者在為參與地方組織的同時，「助長了持續的摩擦」，而「該黨必須克服這些摩擦才能在2022年獲勝。」

一些共和黨人擔心今年初喬州的聯邦參議員決選景況再度重演。謝波特說，該郡共和黨本應全力挑戰民主黨，不應該花時間與自己人內鬥。

前共和黨州議員布羅克韋(Buzz Brockway)說，「這是種自殺式行為」，沒有傷到民主黨，反倒傷害了共和黨。

儘管川普已表態支持沃克(Herschel Walker)擔任聯邦參議員、州參議員瓊斯(Burt Jones)擔任副州長、聯邦眾議員希斯(Jody Hice)擔任州務卿，但他仍尚未表態支持哪位州長候選人。

至於由民主黨轉為共和黨的瓊斯(Vernon Jones)在日前川普出現的集會上露臉發表演說，但並未獲得川普表態支持。